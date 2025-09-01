Elmāra Taņņa un Ilonas Liepiņas kāzas
Elmārs Tannis pirms 60. jubilejas atzīmē kāzu gadadienu
Pazīstamais šefpavārs un uzņēmējs, "Pica Lulū" līdzīpašnieks Elmārs Tannis, kam šoruden būs apaļa jubileja, ar mīļoto sievu Ilonu Tanni aizvien ir iemīlējušies viens otrā un ar savu kuriozo mīlestības stāstu ļauj noticēt, ka, arī esot uz 60 gadu sliekšņa, ir iespēja dzīvot ar tauriņiem vēderā.
Šovasar jūlija izskaņā apritēja gads, kopš ar pasakaini skaistu laulību ceremoniju un svinībām gluži kā Holivudas filmās Elmārs Tannis apprecējās ar Ilonu, ko pats pasludināja par “skaistāko līgavu pasaulē”. Tāpat kā Ilonai, arī Elmāram šī ir otrā laulība. 1. oktobrī Tannim būs 60. jubileja. Abiem bērni jau izauguši, un Elmāram ar Ilonu ir iespēja dzīvot sev un viens otram. Redzot, cik harmoniski un priecīgi Ilona un Elmārs Taņņi izskatās blakus, viņi neviļus kļuvuši par iedvesmas avotu daudziem cilvēkiem, apliecinot, ka iemīlēšanās sajūtu, mīļus jūtu apliecinājumus un patiesu piepildījumu kopāesot ir iespēja baudīt ne tikai jaunībā.
Nesen iedvesmas pasākumā "Sapņo! Plāno! Piedzīvo!" Elmārs un viņa sieva Ilona kārtējo reizi dalījās ar savu iepazīšanās stāstu. Tas esot noticis nejauši Līgatnē, un Elmāram jau no pirmā mirkļa bijis “tas klikšķis”. Sākumā viņu sarunas noritēja ar sociālo tīklu starpniecību, bet tad notikumus pasteidzinājis telefons, kurš kabatā nejauši saspiedies un iezvanījies videozvanā. “Grūti pateikt, kā viss būtu attīstījies, ja ne sapnis. Redzēju beigtu zivi, un tas sapnis bija tik spilgts, ka nevarēju to aizmirst. Ieguglēju, ko tas nozīmē. Tur bija dažādas atbildes, bet starp tām viens ļoti zīmīgs teikums: beigta zivs sapnī nozīmē, ka kaut kas parādīsies tavā dzīvē – ja tu viņu nenotversi, tad tā pazudīs uz visiem laikiem,” atminējās Elmārs. Viņam likās, ka tā ir zīme, lai par šo sievieti pacīnītos un nepalaistu garām iespēju, tāpēc arī ar bildinājumu nav ilgi vilcinājies.