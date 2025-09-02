Šausminoši noslēpumi idilles aizsegā. Seriāla "Secrets We Keep" recenzija
Viss sākas ar telefona zvanu policijai, kurā jauna sieviete vēlas ziņot par kādu noziegumu, bet tad zvanu pārtrauc. "Ir jau par vēlu," ir pēdējais, ko dzirdam no Rūbijas, bagātas ģimenes auklītes. Kad jaunā sieviete pazūd, stāsta galvenā varone Sesīlija ķeras pie izmeklēšanas, lai noskaidrotu, kādus noslēpumus slēpj kaimiņu ģimene. Tas noved arī pie nepatīkamu patiesību atklāšanas par sev tuvākajiem.
Dāņu seriāla «Noslēpumi, ko glabājam» centrā ir Sesīlija (Marija Baha Hansena), turīga sieviete ar stingriem morāles principiem, kas vada gana idillisku dzīvi prestižā Kopenhāgenas priekšpilsētā. Pa dienu viņa ir novērtēta mārketinga uzņēmuma vadītāja, pēc darba atgriežas smalkā un plašā privātmājā, kur viņu sagaida mazā meitiņa, par kuru rūpējas auklīte no Filipīnām. Ģimenē aug arī pusaugu dēls Vigo, kuru ar auklīti saista tuvākas attiecības un uzticēšanās nekā ar māti. Sesīlijas vīrs Maiks (Saimons Sīrss) strādā pārāk daudz un mājās ir pārāk reti, Sesīlija bieži dodas garos skrējienos un, lai iemigtu, lieto spēcīgas miegazāles, bet kopumā ģimenes dzīve šķiet sakārtota un droša.
Kaimiņos viņiem dzīvo Rasmuss (Larss Rante) un Katarīna (Danica Curčiča), vēl bagātāka un ietekmīgāka ģimene, kuriem arī ikdienas gaitās un pusaugu dēla audzināšanā palīdz viesauklīte. Pēc kādām kopīgām vakariņām kaimiņu auklīte lūdz Sesīlijas palīdzību, viņa to atsaka, bet nākamajā rītā meitene ir pazudusi.
Lai gan sākotnēji kaimiņu ģimene ir pārliecināta, ka Rūbija (Donna Levkovska) vienkārši ir aizbēgusi, tieši Sesīlijas neatlaidība un vērība ir tā, kas ierosina uzsākt izmeklēšanu. Lieta tiek uzticēta detektīvei Aišai (Sāra Fanta Traorē), un abu sieviešu vadībā skatītājam atklājas noslēpumi, ko glabā pilnīgi visi seriāla varoņi.
Seriāla veidotāju vēlme atmaskot morāles un ētikas zaņķi, kas valda bagāto un vareno dzīvju aizkulisēs, gan ar īpašu oriģinalitāti neizceļas. To pavisam nesen mums galdā cēla arī daudz populārāko ekrānstāstu «The White Lotus» (Baltais lotoss) un «You» (Tu) veidotāji, un viņi nav ne pirmie, ne pēdējie, kuri atkal un atkal atgādina, ka līdzi lielai naudai un varai dažkārt nāk arī milzīga visatļautības sajūta, kas liek aizmirst par to, kas ir pareizi. Šī seriāla galvenā atšķirības zīme ir vides maiņa – mēs tuvplānā varam ielūkoties dāņu elites dzīves tumšajā pusē vai vismaz seriālu veidotāju versijā par to.
Noslēpumi skandināvu mērcē
«Noslēpumi, ko glabājam» turpina skandināvu detektīvu jeb «Nordic noir» veiksmes stāstu pasaulē. Tos vieno drūma atmosfēra, psiholoģiski traumēti varoņi un sociālu problēmu atmaskošana. «Noslēpumi, ko glabājam» vizuāli gan ir skandināvu detektīvam neierasti gaišs un saulains, tomēr sociālā problemātika un psiholoģiskais dziļums to līdzsvaro. Līdz ar varas elites neglaimojošo raksturojumu seriāls atsedz arī sociālo nevienlīdzību, sieviešu neaizsargātību, sarežģītas rasu attiecības, riskus, ko rada jauniešu aizraušanās ar tehnoloģijām un vecāku nevērība, vardarbību ģimenē un citas sabiedrības problēmas.
Tas sniedz arī skaudru ieskatu viesauklīšu dzīvē un aizspriedumos, ar ko viņām jāsaskaras – pat ģimenes, kas viņas uzņem, mēdz raudzīties uz sievietēm ar aizdomām, ka viņas ir gluži vienkārši vieglas laimes meklētājas, kuras izmanto «au pair» sistēmu, lai ierastos Eiropā un tad te paliktu, lai nelegāli strādātu. Vai pavedinātu un aizviltu ģimenes galvas un izdevīgi apprecētos. Šo sabiedrības nostāju uzkrītoši pauž Sesīlijas kaimiņiene un labākā draudzene Katarīna, kura pati iemieso visus stereotipus par bagātu vīriešu sievām – vīrs finansiāli atbalsta viņas radošās ieceres, no kurām beigās čiks vien sanāk, un būtībā pievilcīgā un enerģiskā sieviete it pilnīgi atkarīga no laulātā drauga, ko vīrietis arī nekautrējas izmantot un atgādināt.
Kaut kas tumšs gruzd arī Sesīlijas laulībā, bet sešās sērijās tā arī neizdodas saprast, vai šajā ģimenē klātesoša ir vardarbība, vai arī tās ir abpusēji akceptēts seksuālo attiecību modelis. Viens gan ir skaidrs – arī galvenās varones dzīvesbiedrs Maiks glabā noslēpumus. Viņš atšķirībā no sievas nav dzimis bagātā ģimenē, bet saviem spēkiem izkārpījies no sabiedrības padibenēm līdz kārotajam statusam, naudai un ietekmei, tamdēļ viņš ir gatavs darīt visu, lai saglabātu iegūto. Atvērts paliek jautājums, vai tā dēļ viņš ir gatavs arī nogalināt.
Īsi un trāpīgi
Viens no spēcīgākajiem miniseriāla tēliem ir Andžela (Eksela Busano), Sesīlijas un Maika «au pair» auklīte no Filipīnām. Starp citu, auklīšu izcelsmes vieta nav nejaušība – Dānijā lielākā daļa ārvalstu auklīšu, kas dzīvo ģimenēs, ir tieši no Filipīnām, un Andželas stāsts parāda, ko šīs sievietes nereti ir spiestas ziedot un ar kādiem izaicinājumiem saskarties ceļā uz labāku dzīvi. Seriāla idejas un scenārija autore Ingeborga Topsē ir atzinusi, ka, veidojot šo stāstu, viņu ir interesējis, kas slēpjas aiz šķietami vienlīdzīgās dāņu sabiedrības fasādes – «au pair» auklītes tiek uzskatītas par ģimenes daļu, tomēr vienlaikus viņas ir arī darbaspēks, un scenāristi ir patiesi intriģējis, kas slēpjas aiz pieklājības un laipnības kārtas un kā šādās ģimenēs veidojas attiecības ne tikai ar auklīti, bet arī kā tas ietekmē ģimenes locekļu savstarpējo saskarsmi.
Daži dāņu miniseriālu salīdzina ar šī pavasara «Netflix» sensāciju «Adolescene» (Pusaudzība) – stāstu par pusaudzi – savas klasesbiedrenes slepkavu, kas pamatīgi satricināja skatītāju prātus. Lai gan britu seriāls popularitātē krietni pārspēj dāņu miniseriālu, salīdzinājums nav velts – arī «Noslēpumi, ko glabājam» pieskaras jūtīgajam pusaudžu jautājumam tehnoloģiju, steigas un toksiskas maskulinitātes vadītajā pasaulē. Ja ģimenes aukles ar bērniem pavada kopā daudz vairāk laika nekā vienmēr aizņemtie vecāki, kādas sekas tas atstāj, un kā bērna attīstību var ietekmēt vecāku vienaldzība vai neveselīgo attiecību modelis – šie ir tikai pāris jautājumi, ko ieskicē dāņu veidotais stāsts, un tie neatstāj vienaldzīgu. Liela loma te ierādīta arī pārliecinošajiem zēnu tēliem – emocionāli trauslajam un jūtīgajam Sesīlijas dēlam Vigo, kurš vēlas iederēties, un kaimiņu puikam Oskaram, kurš no tēva mantojis varas apziņu un pārliecību, ka ir labāks par visiem citiem. Jāatzīst, ka ne bieži gadās redzēt tik ticamu un milzīgu līdzpārdzīvojumu raisošu pusaudžu tēlojumu, kas vēl labu laiku pēc seriāla noskatīšanās urda prātu un liek domāt par to, kurš īsti ir ja ne vainīgs, tad līdzvainīgs situācijās, kad pusaudzis pārkāpj likumu.
Šī seriāla lielākais pluss ir tā kompaktums gan apjoma ziņā – tikai sešas sērijas, kas ļauj visu seriālu noskatīties aptuveni trīs stundās –, gan stāsta un dažādo sižeta līniju virzībā. «Noslēpumi, ko glabājam» nepiedāvā garus apkārtceļus, bet skaidri un fokusēti ved skatītāju uz atrisinājumu. Tiesa, te arī slēpjas viena no stāsta vājajām vietām – vērīgam skatītājam diezgan ātri kļūst skaidrs, kurš vainojams vienā no noziegumiem, kas ķēdes reakcijā novedis pie traģiska iznākuma.
Tas gan nemazina skatīšanās gandarījumu – atmosfēra rada un notur spriedzi, aktierspēles ir pārliecinošas un rosina līdzpārdzīvojumu, sižets veidots meistarīgi, bet ir viegli izsekojams, kas mūsdienās nav nemaz tik bieža parādība, un kopumā «Noslēpumi, ko glabājam» ir gana aizraujošs detektīvstāsts, kas gan beigās kādam var sagādāt vilšanos ar neatbildētu pašu svarīgāko jautājumu.
Secrets We Keep
Drāma/mistērija
Netflix/ no 2025. gada 15. maija
Sēriju skaits: 6
Režisors: Pērs Flī
Scenārija autore: Ingeborga Topsē.
Lomās: Marija Baha Hansena, Sāra Fanta Traorē, Saimons Sīrss, Eksela Busano un citi.