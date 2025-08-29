90. gadu pusaudžu elks Džonatans Teilors Tomass: kur viņš pazuda un kā izskatās tagad
Aktieris Džonatans Teilors Tomass bija viena no spilgtākajām 90. gadu bērnu zvaigznēm, kurš kļuva slavens ar lomu seriālā "Home Improvement".
Džonatans kļuva plaši pazīstams, atveidojot gudro Rendiju Teiloru seriālā "Home Improvement", kas savulaik tika rādīts arī Latvijā. Viņa lielās ekrāna lomas šajā desmitgadē ietvēra Simbas lomu "Karalis lauva" un piedalīšanos tādās filmās kā "Toms un Hačs", "Mežonīgā Amerika" un "Būšu mājās Ziemassvētkos".
Tomēr, lai arī viņa karjera gāja uz augšu, Džonatans izvēlējās koncentrēties uz izglītību. Pēc tam, kad viņš kļuva par pusaudžu zvaigzni, viņš pameta aktiermākslu, lai pabeigtu vidusskolu un pēc tam studētu Kolumbijas universitātē.
Lai gan viņš vairs nefilmējās, Tomass turpināja darboties izklaides industrijā, strādājot kā režisors un producents. 2013. gadā viņš atkal apvienojās ar savu televīzijas tēvu Timu Alenu, lai režisētu (un piedalītos) vairākās "Pēdējais īstais vīrs" sērijās.
Tomass bieži norādījis, ka viņš vēlējās attīstīties kā cilvēks, nevis palikt iestrēdzis bērnu zvaigznes lomā. Viņš nevēlējās turpināt spēlēt pusaudža varoņus, bet gan koncentrēties uz pieaugušo dzīvi un izglītību.
Pēdējos gados aktieris ir izvairījies no sabiedrības uzmanības, taču 2023. gada viņš tika pamanīts Kalifornijā – šī bija viņa pirmā publiskā parādīšanās kopš 2021. gada. Šī retā parādīšanās piesaistīja uzmanību un tika plaši apspriesta pasaules medijos.
Šodien bijušais pusaudžu elks šķietami ir izvēlējies mierīgu dzīvi, prom no Holivudas spiediena un uzmanības.