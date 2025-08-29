Nosauktas drošākās valstis pasaulē. Vismazāk drošo valstu topā parādījies jauns līderis, bet kurā vietā ir Latvija?
Saskaņā ar jaunāko Globālo mieru indeksu (Global Peace Index, GPI) visdrošākā valsts pasaulē ir Islande, kas šajā reitingā ieņem līderpozīciju kopš 2008. gada.
Islande ieņem līderpozīcijas visos trijos virzienos: drošība un aizsardzība, bruņotu konfliktu neesamība un zems militarizācijas līmenis. Dzīve Islandē ir droša - tā ir attīstīta sabiedrība, kur nav karu, un pat policija nevalkā ieročus, raksta BBC.
Islandiešiem drošības sajūta ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas dzīves sastāvdaļu. "Lai gan bargie laikapstākļi, īpaši ziemā, ne vienmēr veicina mājīguma un drošības sajūtu, šo sajūtu veido kopiena," stāsta Islandes iedzīvotāja un kompānijas "Intrepid Travel North Europe" valdes direktore Inga Rous.
"Naktī var droši pastaigāties vienatnē, pie kafejnīcām un veikaliem guļ mazuļi ratiņos - tas ir ierasts skats, kamēr viņu vecāki ēd vai nodarbojas ar savām lietām, un vietējā policija iztiek bez ieročiem."
Viņa tūristiem iesaka izjust šo iekšējo mieru, pievienojoties vietējo ikdienas rituāliem: "Dodieties peldēties ģeotermālajā baseinā un aprunājieties ar svešiniekiem džakuzi, dodieties pārgājienā kalnos - vai tā būtu īsa kāpšana uz kalnu Esju netālu no Reikjavīkas, vai vairāku dienu maršruts augstkalnē," viņa saka.
"Īsto Islandi var atrast tās spilgtajā mūzikas un mākslas vidē, bet, pirmām kārtām, dabā, tālu no galvenajām apskates vietām un jebkādos laikapstākļos."
Otrajā vietā ir Īrija. Lai gan 20. gadsimta beigās valstī bija konflikti, mūsdienās Īrija pievērš lielu uzmanību miera uzturēšanai. Īpaši augstu novērtēta ir tās konsekventā politika militārās slodzes samazināšanā, kā arī fakts, ka Īrija ir starp valstīm ar mazāko iekšējo un starptautisko konfliktu skaitu.
Turklāt tā ir iekļuvusi sabiedriskās un personīgās drošības līdera desmitniekā -noziedzības un vardarbības līmenis šeit joprojām ir zems.
Jaunzēlande šogad pasaules drošības reitingā pakāpās par divām vietām un ieņēma trešo pozīciju. Tas bija iespējams, pateicoties sabiedriskās drošības uzlabošanai, protestu skaita samazinājumam un terorisma draudu mazināšanai.
Kā salu valsts Klusajā okeānā Jaunzēlandei ir ģeogrāfiska aizsardzība pret ārējiem konfliktiem, taču arī valsts iekšējā politika veicina iedzīvotāju mieru.
"Ieroču kontroles likumi Jaunzēlandē ir vieni no stingrākajiem pasaulē, un tas noteikti palielina drošības sajūtu," stāsta vietējā iedzīvotāja Miša Manniks-Opi, klientu pieredzes direktore investīciju kompānijā "Greener Pastures".
Viņa norāda, ka Jaunzēlandē bērni mierīgi dodas uz skolu kājām, cilvēki bieži atstāj māju durvis neaizslēgtas, bet autovadītāji apstājas, lai palīdzētu, ja kāds iestrēdzis ceļa malā: "Sabiedrībā valda kopēja uzticēšanās gan cilvēkiem, gan apkārtējām sistēmām. Tas rada patiesu kopības sajūtu ikdienas dzīvē."
Runājot par Baltijas valstīm, reitingā tās ierindojas šādi: Latvija un Lietuva dala 22. un 23. vietu, bet Igaunija ieņem 24. vietu.
Latvijas un Lietuvas vērtējums ir 1,558, un zaļā bultiņa norāda uz augšu, kas liecina par situācijas uzlabošanos. Norādīts, ka abu valstu iedzīvotāji ir kļuvuši apmierinātāki ar savu valsti un to, ko tā piedāvā.
Pirms Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, 21. vietā atrodas Butāna, bet pēc tām, 25. vietā - Spānija.
Norvēģijas un Zviedrijas pozīcijas reitingā, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pazeminājušās. Šogad Norvēģija ieņem 32. vietu, bet Zviedrija - 35. vietu. Šo valstu kritums, visticamāk, saistīts ar to, ka pēc indeksa datiem Norvēģija un Zviedrija ir vieni no lielākajiem ieroču eksportētājiem uz vienu iedzīvotāju.
Savukārt Somija reitingā pakāpusies no 13. uz 10. vietu, ko var uzskatīt par ievērojamu uzlabojumu.
Miera indekss norāda, ka globālais miermīlības līmenis turpina samazināties, saskaņā ar Austrālijas analītiskā centra "Institute for Economics & Peace" (Ekonomikas un Miera institūta), kas atrodas Sidnejā, datiem. Rezultātā ietekmēja konflikti izraisīto nāves gadījumu pieaugums un pieaugošā ģeopolitiskā spriedze.
Globālais miermīlības līmenis pašlaik ir zemākais kopš Globālā miera indeksa (GPI) pirmā izdošanas 2007. gadā un turpina pasliktināties kopš 2014. gada.
Krievija pirmo reizi ir atzīta par vismazmiermīlīgāko un vismazdrošāko valsti pasaulē. Otrajā vietā pēc zemas drošības un miera trūkuma līmeņa ir Ukraina.
Krievija iebruka Ukrainā 2022. gada 24. februārī, un karš turpinās līdz šai dienai. Rietumu pasaule palīdz Ukrainai un cenšas, atbalstot ASV prezidentu Donaldu Trampu un Eiropas līderus, beigt konfliktu.
Vislielākais pasliktinājums noticis ārējo konfliktu jomā. Pēc Miera indeksa datiem, piemēram, viena no pasaules vadošajām valstīm - Amerikas Savienotās Valstis - 2024. gadā bija iesaistīta piecos ārējos konfliktos. Svaigākajā reitingā ASV ieņem 128. vietu augstā vardarbības un iekšējo konfliktu līmeņa, kā arī nepietiekamas politiskās stabilitātes dēļ.
Desmit drošākās valstis pasaulē:
- Islande
- Īrija
- Jaunzēlande
- Austrija
- Šveice
- Singapūra
- Portugāle
- Slovēnija
- Dānija
- Somija
Desmit vismazāk drošās valstis pasaulē:
- Krievija
- Ukraina
- Sudāna
- Kongo Demokrātiskā Republika
- Jemena
- Afganistāna
- Sīrija
- Dienvidsudāna
- Izraēla
- Mali
Globālais miera indekss novērtē 163 neatkarīgas valstis un teritorijas pēc to miermīlības līmeņa. Pētījumā ir iekļauti dati par 99,7% pasaules iedzīvotāju.
Novērtēšanā tiek ņemti vērā tādi faktori kā sociālās aizsardzības līmenis, iekšējie un ārējie konflikti, politiskā stabilitāte, cilvēktiesību ievērošana un militarizācijas pakāpe.