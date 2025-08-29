“Beverlihilsas 90210” zvaigzne pastāsta, ka pusaudzes gados mammas klātbūtnē ārsts pateicis, ka viņa ir stāvoklī
Seriāla “Beverlihilsa 90210” zvaigzne Dženija Gērta piedzīvojusi nervus kutinošu situāciju, kad pusaudzes gados, stāvot līdzi mammai, mediķis pavēstījis, ka meitene ir stāvoklī…
Seriāla “Beverlihilsa 90210” zvaigzne Dženija Gērta nesen savā podkāstā “I Choose Me, Garth” atsauca atmiņā kātu kutelīgu situāciju. Aktrises 18 gadus vecā meita Fiona lasīja fanu iesūtītos jautājumus. Viens no tiem bija par to, kā runāt ar māti par pretapaugļošanās tablešu lietošanu. Šis jautājums pamudināja Dženiju izstāstīt kādu „briesmīgu / smieklīgu / neaizmirstamu stāstu” no saviem tīnes gadiem.
Viņa atsauca atmiņā dienu, kad kopā ar savu mammu devusies uz seksuālās veselības klīniku, lai apspriestu kontracepcijas metodes, jo „man bija draugs, un es vēlējos būt droša”, skaidroja Gērta. „Es negribēju bērnu, kamēr vēl neesmu tam gatava. Tāpēc mēs aizgājām, un vizīte bija paredzēta, lai izrunātu pretapaugļošanās tablešu lietošanas iespējas.”
Klīnikā viņai bija jānodod urīna analīze. „Mēs ar mammu gaidījām, ko ārste teiks. Un viņa saka – 'Nu, tu esi stāvoklī.' Es biju šokā – 'Ko?' Pēkšņi noslēpums nāca gaismā.”
„Es kļuvu sarkana no kauna. Man bija karsti, es sāku svīst. Es nezināju, ko darīt, jo man bija jābūt godīgai pret savu mammu šajā visneērtākajā situācijā. Par to, ka man jau ir bijušas intīmās attiecības un es viņai esmu melojusi par to,” atcerējās aktrise.
Pēc tam, kad Dženija bija mammai visā godīgi atzinusies, atgriezās klīnikas darbiniece un atvainojās, ka gadījusies kļūda un tā nebija viņas nodotā analīze, kas uzrādījusi pozitīvu grūtniecības rezultātu.
„Tā bija kādas citas pacientes urīna analīze,” teica Gērta. „Mēs ar mammu piedzīvojām emocionālu sabrukumu, un viņi izgāja no telpas. Palikām tikai mēs ar mammu, un pienāca patiesības brīdis.” Pēc tam personāls atgriezies ar jaunu paziņojumu. “Ak, ups. Tas nebija tavs urīns. Tas bija kāda cita urīns,'" paziņojusi mediķe.
Dženija Gērta 2017. gadā un seriāla „Beverlihilsa 90210” gados
Dženija Gērta 2017. gadā un seriāla „Beverlihilsa 90210” gados.
Dženija Gērta ir trīs bērnu mamma. Laulībā ar bijušo vīru Pīteru Facinelli pasaulē nākušas aktrises trīs meitas – Luka Bella, Fiona Īva un Lola Reja. “Krēslas” zvaigzne bija aktrises otrais vīrs, iepriekš viņa bija precējusies ar mūziķi Danielu B. Klārku. Šobrīd Gārta dzīvo trešajā laulībā ar aktieri Deivu Abramu. Pāris apprecējās 2015. gadā, bet divus gadus vēlāk pašķīrās. 2018. gadā pāris iesniedza laulības šķiršanas pieteikumu, bet 2019. gadā Abrams prasību atsauca.