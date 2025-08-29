"Es trīcu!" Sieviete lietoto preču veikalā atrod "Gucci" kleitu ar neticamu vērtību
Vanesa Lī Neigela, amerikāniete, kura sociālajos tīklos ir pazīstama ar savām "pērlēm" labdarības un lietoto preču veikalos, šoreiz ir atradusi kleitu, kas pārspēj visus viņas iepriekšējos atradumus.
17. augustā, Nacionālās labdarības veikalu dienā, viņa devās uz savu tuvāko labdarības veikalu, lai apskatītu iespējamos dārgumus, un uzreiz pamanīja melnu kleitu uz pakaramā, kas piesaistīja uzmanību. Jau sākumā viņa saprata, ka atradusi "Gucci" kleitu, bet jau pēc brīža saprata, ka atrasta īpaši vērtīga 1998. gada "Gucci" kleita, ko izstrādājis slavenais dizainers Toms Fords. "Es nezinu, ko teikt! Es trīcu," "TikTok" publicētajā video atzīst Vanesa.
Kamēr sieviete par šo kleitu samaksāja tikai 25,99 ASV dolārus (22,27 eiro), tikmēr tās otrreizējā tirgus vērtība šobrīd ir neticama - 4 200 ASV dolāru (3599,48 eiro), vēsta "Newsweek".
@mycuteassfinds you guys do we try her on?? #thriftfinds #thrifted #guccidress #fypシ #viral ♬ Le Monde - From Talk to Me - Richard Carter
Lai arī Vanesa labdarības veikalos iepriekš atradusi daudz vērtīgu lietu, piemēram, "Miu Miu" kleitu un "Balenciaga" pilsētas somu, šī "Gucci" kleita esot īpašākais atradums."Mans tētis bija antikvārs, tāpēc jau no mazotnes apmeklēju izsoles un dažādus tirgus," atzīst pērļu medniece.
Vanesa regulāri dalās ar saviem atradumiem savā "TikTok" kontā (@mycuteassfinds), kur viņa jau ir ieguvusi lielu auditoriju. Viņas video par "Gucci" kleitu ir sasniedzis gandrīz 100 000 skatījumu un vairāk nekā 6 000 atzīmes "patīk".