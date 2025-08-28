Princis Harijs varētu apsvērt atgriešanos pie karaliskajiem pienākumiem
Princis Harijs un karalis Čārlzs strādā pie izlīguma, kas varētu nozīmēt Harija atgriešanos pie karaliskajiem pienākumiem.
Kā ziņo karaļnamam pietuvināti avoti, princis Harijs un karalis Čārlzs strādā pie iespējama karaliskā izlīguma, kas potenciāli varētu nozīmēt Harija daļēju atgriešanos pie karaliskajiem pienākumiem.
Kultūras kritiķe Kristena Meincere apgalvo, ka Harijs nekad neplānoja pilnībā atteikties no saviem karaliskajiem pienākumiem un varētu apsvērt atgriešanos Apvienotajā Karalistē uz daļēju laiku.
Zināms, ka prinča Harija nākamā vizīte Apvienotajā Karalistē būs septembrī, kad viņš piedalīsies 2025. gada Wellchild balvu pasniegšanā. Kā šīs labdarības patrons, viņš katru gadu apmeklē šo ikgadējo ceremoniju, kas svin bērnu sasniegumus, kuri cieš no nopietnām slimībām.
Harijs, šķiet, cenšas uzlabot attiecības ar karalisko ģimeni, kas varētu liecināt par pozitīvām pārmaiņām nākotnē.