Karalienes Elizabetes II mazdēls gatavojas kāzām. Viņa līgava piedzīvo leģendāro Balmorālas pārbaudījumu
Karalienes Elizabetes II mazdēls Pīters Filipss šovasar paziņoja par saderināšanos ar Harietu Sperlingu. Pirms ieprecēšanās karaliskajā ģimenē līgavai jāiztur par Balmorālas testu nodēvētais pārbaudījums, kam pakļauti visi karaliskās ģimenes jaunpienācēji. Tas ir tik nozīmīgs, ka seriālā “Kronis” tam bija veltīta vesela sērija.
Harieta, kura šovasar saderinājās ar karalienes Elizabetes II mazdēlu Pīteru Filipsu, ir devusies uz Skotiju, lai kopā ar karalisko ģimeni pavadītu laiku viņu iemīļotajā Balmorālas rezidencē, kas ir ikgadēja vasaras tradīcija. Tā kā viņa pirmo reizi apmeklē šo pili, Harietai jāiztur “Balmorāls testu”, ko mēdz uzskatīt par neoficiālu pieņemšanu karaliskajā ģimenē.
Pīters Filips ar līgavu Harietu Sperlingu
Kāds informācijas avots pastāstījis laikrakstam “The Sun”: “Visi zina, ka Pīters ir ļoti iemīlējies, un viņa ģimene ir pieņēmusi Harietu, tāpēc viņa, visticamāk, pārvarēs šo slaveno Balmorālas pārbaudījumu ar izcilību.”
“Balmorālas testa” būtība ir spēja pielāgoties karaliskajai ģimenei, sākot ar protokola ievērošanu līdz dalībai viņu ārā aktivitātēs. Šis fakts iedvesmoja pat seriāla “Kroni” (“The Crown”) veidotājus. Viena no sērijām ir veltīta leģendārajam Balmorālas pārbaudījumam. TV ekrānos atspoguļots laiks, kad šajā pilī Skotijā pirmo reizi ieradās lēdija Diāna Spensere, kā arī viesojās tā laika premjerministre Mārgarita Tečere ar kungu.
Tobiass Menzijs, kurš uz ekrāniem atveidoja princi Filipu, intervijā izdevumam “Hollywood Reporter” teica: “Diāna saprot, un tāpēc iziet šo testu ar izcilību, kas lielā mērā ir galvenais, kāpēc ģimene atbalsta šo attiecību turpināšanu. Savukārt Tečere nejūtas savā elementā un nesaprot slēptos, vārdos neizteiktos noteikumus un turpmākajā seriāla gaitā tiek parādīta viņas nepatika pret šīs šķiras privilēģijām.”
Harieta jau iepriekš ir pievienojusies Pīteram vairākās iziešanās kopā ar karalisko ģimeni, tostarp apmeklējusi zirgu skriešanās sacīkstes Askotā, kur tikās ar karali Čārlzu un karalieni Kamillu, kas norāda uz to, ka viņa jau ir pieņemta ģimenē.
Čārlza māsasdēls, 47 gadus vecais Pīters Filipss, paziņoja par saderināšanos ar Nacionālā veselības dienesta (NHS) medmāsu Harietu gadu pēc iepazīšanās. Žurnāls “Hello!” bija pirmais, kas paziņoja šo priecīgo vēsti un 1. augustā parādīja jaunas pāra fotogrāfijas, kur Harietai pirkstā redzams saderināšanās gredzens.
"Pīters Filips, Viņas Karaliskās Augstības princeses Annas un kapteiņa Marka Filipsa dēls, un Harieta Sperlinga, nelaiķa Rūperta Sandersa un Mērijas Sandersas meita no Glosteršīras, šodien oficiāli apstiprinājuši savu saderināšanos," bija teikts Džerarda Franklina sagatavotajā paziņojumā, kuru citēja preses izdevums.
"Abas ģimenes ir informētas par šo paziņojumu un ir ļoti priecīgas par brīnišķīgajām ziņām par viņu saderināšanos. Viņu Majestātes karalis un karaliene, Velsas princis un princese ir informēti par šo paziņojumu," teikts vēstījumā, piebilstot, ka oficiāls datums kāzām vēl nav noteikts.
Pīteram ir divas meitas, Savanna un Aisla, kuras nākušas pasaulē viņa pirmajā laulībā ar Otumu Kelliju. Pāris, kurš apprecējās 2008. gadā, paziņoja par šķiršanos 2020. gada februārī un procesu oficiāli noslēdza 2021. gada jūnijā. Žurnāls “Hello!” informē, ka Harietai ir meita Džordžija no viņas iepriekšējām attiecībām.
Katru vasaru karaliskā ģimene dodas uz Skotiju, kur bauda privātas brīvdienas. Balmorālas pils ir viņu ikgadējās atpūtas vieta jau kopš karalienes Viktorijas valdīšanas laikiem, kad viņas vīrs, princis Alberts, iegādājās šo īpašumu 1852. gadā.
Aizvadītajā nedēļas nogalē vairāki karaliskās ģimenes pārstāvji, tostarp princese Ketrīna, princis Viljams un viņu trīs bērni – princis Džordžs, princeses Šarlote un princis Luiss –nofotografēti, dodoties uz baznīcu.