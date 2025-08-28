Vai vari uzminēt, kas ir šī deviņdesmito gadu kinozvaigzne?
Viena no deviņdesmito gadu kinozvaigznēm trešdien ieradās Venēcijas kinofestivālā un pārsteidza, izskatoties teju neatpazīstama. Vai vari uzminēt, kas viņa ir?
Holivudas aktrise Alīsija Silverstone, kuru daudzi atceras kā šarmanto Šēru Horovicu no deviņdesmito gadu kulta romantiskās komēdijas "Clueless", kā meiteni no grupas "Aerosmith" videoklipiem un Betmeiteni no 1997. gada supervaroņu filmas "Betmens un Robins", šonedēļ ieradās Venēcijas kinofestivālā un izskatījās tik ļoti mainījusies, ka daži viņu pat nepazina.
48 gadus vecā aktrise Venēcijā pievienosies saviem jaunās filmas “Bugonia” kolēģiem — Emmai Stounai un Džesijam Plemonsam — uz pirmizrādi. Filma ir angļu valodas adaptācija 2003. gada Dienvidkorejas komēdijai "Save the Green Planet", kuras sižets vēsta par diviem vīriešiem, kas nolaupa ietekmīgu uzņēmuma vadītāju, jo uzskata, ka viņa ir citplanētiete, kas grasās iznīcināt Zemi.
Alīsija festivālā tika manīta zilā un baltā raksta kleitā ar baltām satīna augstpapēžu kurpēm, sudraba rotām un metālisku somiņu. Viņas izskats izraisīja diskusijas, taču pati aktrise atklāj, ka noslēpums nav plastiskajā ķirurģijā vai injekcijās — viņa jau gadiem ievēro augu valsts diētu, kas, pēc viņas teiktā, palīdzējusi atbrīvoties no astmas, alerģijām, ādas problēmām un devusi vairāk enerģijas. Silverstone uzsver, ka nekad nav veikusi botoksa vai pildvielu injekcijas un nav "devusies zem skalpeļa". Viņa ir izdevusi divas pavārgrāmatas, uztur veselīga dzīvesveida platformu "The Kind Life" un turpina iedvesmot fanus ar savu dabisko pieeju skaistumam un veselībai.
