VIDEO: Roberto Meloni pārsteidz latviešus ar Latvijā aizliegtu Sardīnijas delikatesi
Dziedātājs, TV personība un pasākumu vadītājs Roberto Meloni sociālajos tīklos dalījies ar savdabīgu kulinārijas piedzīvojumu – Sardīnijas delikatesi casu marzu, ko vietējie dēvē arī par casu frazzigu. Šis siers ir viens no slavenākajiem un reizē arī pretrunīgākajiem Itālijas kulinārijas dārgumiem.
Casu marzu ir tradicionāls Sardīnijas siers, kura nogatavināšanas procesā siers tiek apzināti inficēts ar siera mušas kāpuriem. Tie palīdz padarīt sieru īpaši krēmīgu un intensīvas garšas, bet tas nozīmē, ka produkts tiek pasniegts ar dzīviem kāpuriem.
Meloni skaidro, ka casu marzu ir īsta sardīniešu lepnuma delikatese, kuru nav viegli nogaršot, jo Eiropas Savienībā tā oficiāli aizliegta. Tomēr Roberto vēlas, lai latvieši, kas dodas kopīgā braucienā pa viņa dzimto Sardīniju, iepazīst salu visā tās pilnībā – arī caur šādiem izaicinājumiem.
“Vai viņiem patiks šis kulinārijas izaicinājums jeb drīzāk radīsies ‘baiļu faktora sajūta’?” – ar smaidu jautā Meloni, aicinot fanus atklāt Sardīnijas īsto garšu pasauli.
Video redzams, kā siers ir pilns ar kustīgām radībiņām, taču nogaršojot izrādās – garša pārsteidzoši laba.