Populāra seriāla aktieris nikni aizstāv lēmumu meitai nekārtot skolas obligātos eksāmenus
foto: Aaron Parfitt / BACKGRID/ Vida Press
Skārleta Tomasa ar tēti Raienu Tomasu 2024. gada novembrī.
Gerda Ansone

Jauns.lv

Skārletai Tomasai nav jāuztraucas par to, ka viņa nekārtoja skolas obligātos eksāmenus, jo tiek prognozēts, ka meitene tāpat pelnīs miljonus. Viņas tēvs, seriāla “Coronation Street” zvaigzne Raiens Tomass, dusmīgi atbildējis kritiķiem, kas nosoda viņu par audzināšanas stilu.

Saniknotais Raiens Tomass paziņojis, ka lēmums ļaut meitai nekārtot skolas obligātos eksāmenus nav neviena cita darīšana!

foto: David Fisher/Shutterstock/ Vida Press
Skārleta Tomasa ar mammu Tīnu O’Braienu britu ziepju operu balvu ceremonijas vakarā Londonā 2025. gada maijā.
Aizvadītajā nedēļā 16 gadu vecā aktrise pārsteidza sabiedrību ar savu atzīšanos, ka nav kārtojusi eksāmenus. Viņa atklāja, ka tā arī paliks neziņā, vai spētu iegūt “labus rezultātus” laikā, kad simtiem tūkstošu jauniešu uzzināja, kā viņiem veicies pārbaudes darbos.

foto: Mirrorpix / Vida Press
Raiens Tomass ar meitu Skārletu 2015. gadā.
“Instagram” platformā Skārleta Tomasa pievienoja ierakstu ar tekstu: “Vērojot, kā visi šodien saņem savus eksāmenu rezultātus, domāju, vai arī man būtu izdevies, taču man tas paliks mūžīgs jautājums.” Ierakstam viņa pievienoja Fēbes Bridžersas dziesmu “Sidelines” kā muzikālo pavadījumu un sveica visus skolēnus ar sasniegto. Skārleta rakstīja: “Apsveicu jūs visus! Lai kādi ir rezultāti, jums jābūt ārkārtīgi lepniem par sevi.”

foto: SplashNews.com
Skārleta seriāla “Waterloo Road” uzņemšanas laukumā Mančestrā 2024. gada septembrī.
Šis paziņojums izraisīja kritiku – un tēvs dusmīgi reaģēja uz ierakstiem sociālajos tīklos. Tīna O’Braiena un Raiens Tomass ir lepni par savu sešpadsmitgadīgo meitu, kura spoži atveido savu lomu seriālā “Waterloo Road”. Skārletas tēvs zaudēja pacietību, kad viens komentētājs nosauca šo lēmumu par “nepieņemamu” un pārmeta, ka pusaudze nekārto svarīgos eksāmenus, bet tā vietā koncentrējas uz aktrises karjeru. Raiens Tomass nikni atbildēja: “Vai tā vispār ir kāda cita darīšana?”

foto: Shutterstock/ Vida Press
Skārleta Tomasa ar mammu Tīnu O’Braienu 2017. gadā.
Taču, neskatoties uz to, ka viņa nav kārtojusi skolas obligātos eksāmenus, Skārletai, šķiet, nav par ko raizēties – tiek prognozēts, ka līdz 18 gadu vecumam viņa nopelnīs divus miljoniem sterliņu mārciņu, pateicoties savai lielajai ietekmei sociālajos tīklos. Skārleta ne tikai tēlo Iziju Čārlzu BBC jauniešu seriālā, viņa ir arī kļuvusi par ievērojamu personību sociālajos medijos – meitenei ir 204 tūkstoši sekotāju platformā “TikTok” un 142 tūkstoši vietnē “Instagram”. Viss liecina, ka viņas karjera tikai uzņem apgriezienus.

foto: Mcpix Ltd/Shutterstock/ Vida Press
Raiens Tomass ar meitu Skārletu 2011. gadā.
PR eksperte Linna Karata portālam “Daily Mail” norādīja, ka Tomassu ģimene ir “ļoti saliedēta” un prasmīgi izmanto sociālos medijus, lai veidotu karjeru. Viņa piebilda: “Katrs šajā ģimenes ir talantīgs savā jomā.”

“Skārleta bieži redzama video ierakstos kopā ar tēvu un onkuļiem, demonstrējot savas dziedāšanas un aktiermākslas prasmes. Tā kā abi vecāki ir no televīzijas pasaules, nav brīnums, ka arī Skārletai piemīt iedzimts talants. Viņa izstaro pārliecību, ir patīkama meitene un redzams, ka ļoti tuva ar savu ģimeni,” noslēdza eksperte.

foto: Mcpix Ltd/Shutterstock/ Vida Press
Raiens Tomass ar meitu Skārletu 2011. gadā.
