Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - adrenalīns, emocijas un Breds Pits, Kambalas stāsts un miers par jebkuru cenu
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties biogrāfisku filmu "Ceļā ir kaifs", sporta drāmu "F1" un seriālu "Miernesis".
Kambalas stāsts
"Ceļā ir kaifs" ir atklāts un skarbs stāsts par Kaspara Kambalas dzīves līkločiem, traģēdijām, pazaudētajiem miljoniem un dzīves atziņām.
Dokumentālās filmas "Ceļā ir kaifs" pirmizrāde
Kaspars Kambala ir viens no savas paaudzes redzamākajiem basketbolistiem. 2009. gada "Tagad vai nekad" dēvētās Latvijas basketbola izlases viens no dalībniekiem, kurš ar savu skarbo tēlu un skandalozo dzīvesveidu izpelnījies uzmanību daudzās situācijās. Kas slēpjas aiz Kaspara Kambalas rētām, tetovējumiem un šķietami spēcīgā un neievainojamā atlēta?
Adrenalīns, emocijas un Breds Pits
"Top Gun: Maveriks" veidotāji nāk klajā ar jaudīgu, notikumiem piesātinātu filmu ar Bredu Pitu galvenajā lomā – sporta drāmu "F1".
Deviņdesmitajos gados par “visu laiku lieliskāko” dēvētais Sonijs Heizs bija F1 autosacīkšu daudzsološākais fenomens, līdz negadījums trasē gandrīz izbeidza viņa karjeru. Pagājuši trīsdesmit gadi, viņš pelna iztiku kā klejojošs sacīkšu braucējs, līdz sastop savu bijušo komandas biedru Rubenu Servantesu, kam pieder F1 komanda, kas ir uz sabrukuma robežas. Režisora Džozefa Kosinska vadībā, ar Holivudas zvaigzni Bredu Pitu galvenajā lomā un septiņkārtējā F1 čempiona Luisa Hamiltona kā producenta iesaisti filma apvieno elpu aizraujošas sacīkstes, tehnisku precizitāti un dziļi personisku stāstu par atgriešanos, upurēšanos un komandas garu. Sižetā savijas augstas likmes sacīkstes ar Sonija iekšējo cīņu pret pagātnes traumām un pašpārliecības trūkumu. Tas ir stāsts par nefavorīta cīņu, komandas solidaritāti un personisko izaugsmi, kas atgādina klasiskās sporta drāmas, taču ar modernu, tehnoloģiski iespaidīgu pieeju. Breds Pits par savu tēlu izteicies: “Sonijs nav tikai pilots – viņš ir vīrietis, kurš zaudējis ticību sev, bet atklāj, ka joprojām var cīnīties. Tas ir par to, ko tu esi gatavs upurēt, lai atgrieztos virsotnē.”
Miers par jebkuru cenu
"Miernesis" ("Peacemaker") ir aizraujošs, humorpilns un spriedzes piesātināts seriāls par supervaroņiem.
Tas ir turpinājums stāstam par Džona Sīnas atveidoto tēlu 2021. gada filmā "Pašnāvnieku vienība" – Kriss Smits jeb Miernesis ir iedomīgs vīrs, kas tic mieram par jebkuru cenu, vienalga, cik daudzi jānogalina, lai to panāktu. Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli" var skatīties seriāla pirmo sezonu, un katru nedēļu būs arī jauna sērija no otrās sezonas – klāt jaunie Mierneša un viņa biedru piedzīvojumi!