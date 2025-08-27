Interneta varoņi, kurus zina visi...
Trakā pasaule
Šodien 08:03
Nolocītais golfs, hibernējies āpsis un "tā tak ir kobra”: atskatāmies uz Latvijas interneta "varoņiem", kurus nedrīkst aizmirst. 2. daļa
Latvijas internets gadu gaitā ir uzdāvinājis virkni neaizmirstamu mirkļu, kas kļuvuši par īstiem tautas folkloras piemēriem. Vienam pietiek pateikt tikai vienu frāzi, citam – nonākt kuriozā situācijā, lai viņu vārds un teiktais uz ilgu laiku ieņemtu stabilu vietu mūsu atmiņās.
No nejaušām pārteikšanās un amizantiem video līdz skaļiem izsaucieniem – šie notikumi turpina dzīvot sociālajos tīklos, atgriežoties pie mums atkal un atkal.
Šeit apkopoti spilgtākie Latvijas interneta hiti, kas, pat gadiem ejot, nezaudē savu šarmu.