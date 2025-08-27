Ainārs apd****s, hibernējies āpsis un "tā tak ir kobra”: atskatāmies uz Latvijas interneta "varoņiem", kurus nedrīkst aizmirst. 2. daļa
foto: (Foto: Ekrānuzņēmums)
Ainārs apd****s, hibernējies āpsis un "tā tak ir kobra”: atskatāmies uz Latvijas interneta "varoņiem", kurus nedrīkst aizmirst. 2. daļa

Latvijas internets gadu gaitā ir uzdāvinājis virkni neaizmirstamu mirkļu, kas kļuvuši par īstiem tautas folkloras piemēriem. Vienam pietiek pateikt tikai vienu frāzi, citam – nonākt kuriozā situācijā, lai viņu vārds un teiktais uz ilgu laiku ieņemtu stabilu vietu mūsu atmiņās.

No nejaušām pārteikšanās un amizantiem video līdz skaļiem izsaucieniem – šie notikumi turpina dzīvot sociālajos tīklos, atgriežoties pie mums atkal un atkal.

Šeit apkopoti spilgtākie Latvijas interneta hiti, kas, pat gadiem ejot, nezaudē savu šarmu.

Pirmo daļu vari lasīt šeit.

Nākamā lapa: Kā tas golfs ir nolocīts

