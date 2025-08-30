Rīgā aizvadīts “Fashion Brunch – Awards Dress Code”
5. augustā Latvijas modes zīmola "Jonquil" salonā Rīgā Strēlnieku ielā 2a norisinājās stila un modes profesionāļu tikšanās “Fashion Brunch – ...
Guna Leiškalne-Rokk un dizainere Jūlija Malahova uz modes pasākumu nāk vienādās kurpēs
Stila eksperte Guna Leiškalne-Rokk un modes dizainere Jūlija Malahova nesen uz "Baltijas balvas" rīkoto modes branču bija ieradušās vienādos apavos.
Pieņemts domāt, ka sastapt kādu pasākumā tādā pašā kleitā vai kurpēs ir dāmu lielākais bieds, tomēr Guna un Jūlija apliecina pretējo.
Kā zina rakstīt žurnāls "Kas Jauns", ierodoties uz pasākumu, Guna fotogrāfijās redzama citos – ikdienišķākos apavos, taču, sākoties diskusijai par zvaigžņu ģērbšanās stilu dažādās ceremonijās, viņai pēkšņi kājās parādījās tieši tādas pašas iešļūcenes kā blakussēdētājai – dizainerei, salona "Jonquil" īpašniecei Jūlijai Malahovai. Zinot, ka dāmas saista ļoti tuva draudzība, iespējams, arī gaumes izjūta abām ir līdzīga, par ko liecina ne tikai kurpes, bet arī līdzīgais stils, izvēloties vasarīgu žaketi un mežģīņu svārkus.
Jūlija un Guna izvēlējās šīs sezonas aktualitāti – ap 1200 eiro vērtas "Saint Laurent Opyum 85" satīna kurpes ar papēdi zīmola logo veidolā. Turklāt šajā sezonā modē ir skulpturāli unikāla dizaina papēži, kādi ir šī modeļa apaviem.