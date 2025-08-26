Elīnas Pakalnes dēliņam jau mēnesis.
Šodien 10:27
Influencere Elīna Pakalne svin dēliņa pirmo mēnesi: beidzot jūtos es pati
Digitālā satura veidotāja Elīna Pakalne, kura nesen kļuvusi par māmiņu, atzīmējusi dēliņa pirmo dzīves mēnesi un dalījusies savās izjūtās par jauno dzīves posmu.
"No vienas puses – "Jau mēnesis ir pagājis?!", no otras – "Man ir sajūta, ka bez tevis nekad neesmu dzīvojusi"," sociālajā tīklā “Instagram” raksta Pakalne.
"Iepriekš man šķita, ka kaut kas pietrūkst, bija tāds tukšums, ko nekas neaizpilda. Tagad, jau mēnesi esot mamma, es beidzot jūtos es pati. Man patīk būt mammai gan labās, gan grūtās dienās, es izbaudu katru mirkli. Par to liels paldies manam vīram un ģimenei, kuri ik dienu mani atbalsta un palīdz,” raksta Elīna.
Zutis ierakstā citēja: „Dievs dod man dēliņu, kā zelta gabaliņu, lai ir man palīgs, kad esmu veciņš.” Pie foto viņš pievienoja arī pateicību: “Paldies Tev, Dieviņ. Paldies Dzemdību nama personālam. Esam mājās.”