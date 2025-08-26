Britnijas Spīrsas un Sema Ašgari laulība: viņai - “smagākie dzīves gadi”, viņam - “īsta mīlestība”
Britnijas Spīrsas bijušais vīrs Sems Asghari ir atbildējis uz popzvaigznes apgalvojumu, ka viņu laulība šķita kā "viltus novēršanās no realitātes.”
"Mūsu laulība man bija ļoti īsta,” sacīja Ašgari. "Tā varbūt bija īsa, bet mēs kopā bijām septiņus gadus. Es viņu mīlēju, vienmēr sevī nesīšu mīlestību pret viņu un vienmēr novēlēšu viņai tikai to labāko.”
Viņa paziņojums nācis klajā pēc tam, kad 43 gadus vecā dziedātāja "Instagram” ierakstā atskatījās uz abu laulību, nosaucot viņu kopā pavadīto laiku par “smagākajiem manas dzīves gadiem.”
Viņa arī apgalvoja, ka laulības laikā viņai bija “liegts zvanīt vai sūtīt īsziņas” saviem diviem dēliem – Džeidenam Džeimsam un Šonam Prestonam, kurus Spīrsa audzina kopā ar bijušo vīru Kevinu Federlainu. "Atceros, ka šokā mans izdzīvošanas noslēpums bija noliegums un daudzas asaras. Ir dīvaini – mēs ar Semu bijām precējušies, bet tas gandrīz šķita kā viltus novēršana no realitātes, kas palīdzēja man tikt galā ar visu …” rakstīja dziedātāja.
Arī pats Ašgari savulaik atzina, ka attiecības ar pasaulslaveno popzvaigzni bijušas arī ar ēnas pusēm. "Es nevaru sēdēt un melot, sakot: "Tas man nebija noderīgi,”” sacīja 31 gadu vecais modelis, piebilstot: "Kad esi tik publiskās attiecībās… tas man deva platformu, lai parādītu, kas es esmu.”
"Mēs satikāmies filmēšanas laukumā. Mēs iepazināmies kā kolēģi,” viņš piebilda, atgādinot, ka iepazinies ar Spīrsu, spēlējot viņas mīļoto 2016. gada mūzikas videoklipā "Slumber Party”. Ašgari atminējās, ka, meklējot darbu, cilvēki viņu saukuši par "lētu un uzspēlētu,” un šie aizspriedumi likuši viņam strādāt vēl smagāk, lai pierādītu sevi.
Tomēr bijušais personīgais treneris arī aizstāvējis Spīrsu pret kritiku. Reaģējot uz iespējamu TMZ dokumentālo filmu par viņas aizbildniecību, Ašgari viņas tuvāko loku nosauca par "absolūti riebīgu.” "Pēdējais, ko es vēlos darīt, ir runāt savas sievas vārdā – es to nekad nedarīšu. Es cienu viņas privātumu, tāpēc nerunāju tik bieži,” viņš toreiz teica "Instagram" video. "Es uzskatu, ka tas ir absolūti riebīgi no cilvēkiem, kas bija viņas dzīvē laikā, kad viņai nebija balss, aiziet un stāstīt viņas stāstu tā, it kā tas būtu par viņu pašu. Tas bija absolūti riebīgi.”
Viņš arī apgalvoja, ka Spīrsa bija “kā cietumā, kur viņas tēvs viņai teica, ko darīt, kādu ūdeni dzert, ar ko tikties, un izmantoja viņu kā naudas pelnīšanas mašīnu,” piebilstot: "Un tagad jūs liksiet viņai būt zem mikroskopa un stāstīsiet viņas stāstu? Nē. Tas arī ir riebīgi, tāpēc tā nedariet.”
Ašgari iesniedza šķiršanās prasību 2023. gada 16. augustā pēc 14 laulībā pavadītiem mēnešiem. Bijusī laulātā pāra kopīgu bērnu nebija, taču aktieris iepriekš bija atklāti runājis par vēlmi kļūt par tēvu kopā ar Spīrsu. Viņu šķiršanās oficiāli tika pabeigta 2024. gada maijā.