Jau šo sestdien Jūrmalā uzstāsies populāra ukraiņu dziedātāja Vera Brežņeva.
Slavenības
2025. gada 25. augustā, 22:10
Jūrmalā uzstāsies populārā ukraiņu dziedātāja Vera Brežņeva
Jau šo sestdien, 30. augustā Dzintaru koncertzālē uzstāsies populārā ukraiņu dziedātāja Vera Brežņeva.
Dziedātāja ir saņēmusi vairākas muzikālas balvas dažādās valstīs, bet viņas videoklipiem kopumā ir vairāk nekā 100 miljonu skatījumu vietnē "YouTube". Šodien Vera čakli strādā pie jauna materiāla un gatavojas izdot jaunu albumu.
Jūrmalas koncertā dziedātāja izpildīs savus populārākos skaņdarbus, kā arī prezentēs pavisam jaunas dziemas. Skatītāji dzirdēs visus solo hitus, kā arī daudziem iemīļotas dziesmas kopš grupas "VIA Gra" laikiem.
Šajā vakarā ikvienu sagaida jauna programma pēc ilgāka pārtraukuma. Biļetes uz lielkoncertu ir pieejamas visās “Biļešu Servisa” kasēs.