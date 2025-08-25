Gustavo ar "Baltic Groove Orchestra" un DJ Monsta muzicē Liepājā 2025. gada augustā
FOTO: liepājniekus ar īpašu koncertu iepriecina Gustavo kopā ar "Baltic Groove Orchestra" un DJ Monsta
Aizvadītās nedēļas nogalē, 22. augustā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, izskanēja īpašs Gustavo koncerts kopā ar "Baltic Groove Orchestra" un DJ Monsta. Pasākumā pulcējās hiphopa mūzikas cienītāji, kuri vēlējās piedzīvot gan labi zināmus skaņdarbus, gan jaunas muzikālās interpretācijas.
Vakara gaitā klausītājiem tika piedāvāta daudzveidīga programma, kurā Gustavo atpazīstamākie hiphopa darbi duetā ar DJ Monsta mijās ar akustiskām noskaņām no albuma “Pilsētas portāls”. Īpašu emocionālu pacēlumu radīja tas, ka atsevišķi šī albuma skaņdarbi pirmo reizi izskanēja dzīvajā izpildījumā, ļaujot tos piedzīvot jaunā gaismā gan pašam māksliniekam, gan publikai.
Koncerts apliecināja Gustavo un viņa sadarbības partneru spēju apvienot dažādas muzikālās pasaules, radot jaudīgu un emocionāli piepildītu skanējumu. Hiphopa ritmi, akustiskās nianses un orķestra krāšņums, ko īpaši aranžējis Jānis Ivuškāns, savijās vienotā muzikālā pieredzē, kas neatstāja vienaldzīgu nevienu klausītāju.