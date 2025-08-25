Serēna Viljamsa atklāj veselības problēmu, kas pārmantojama viņas ģimenē un mudinājusi lietot medikamentu svara samazināšanai
Izcilā tenisiste Serēna Viljamsa aizvadītajā nedēļā pārsteidza fanus, atklājot, ka ar svara samazināšanas medikamenta GLP-1 palīdzību viņai izdevies atbrīvoties no 14 kilogramiem svara.
Sportiste Ņujorkā lepni izrādīja jauniegūto slaido augumu. Divu bērnu mamma bija ģērbusies zīmola “L’Agence” čūskādas raksta tērpā ar izteiksmīgu dekoltē zonu, bet gaišos matus atstājusi brīvi krītam pār pleciem. Viesojoties raidījumā “Today”, sportiste atklāja, kas bijis galvenais dzinulis, lai zaudētu nedaudz esošā liekā svara. Tā ir ģimenē pārmantojamā veselības problēma: vairākiem radiniekiem ir bijis cukura diabēts. Šī slimība rodas, ja organismā trūkst insulīna vai tas netiek izmantots efektīvi, tādēļ asinīs ir pārāk augsts glikozes līmenis.
Serēna atzina, ka svara zudums bijis nepieciešams arī ceļgalu atslogošanai: "Man bija daudz problēmu ar ceļgaliem, īpaši pēc bērna piedzimšanas. Godīgi sakot, tas noteikti ietekmēja dažas uzvaras, ko savā karjerā varbūt vēl būtu guvusi."
Lai gan viņa gadiem mēģinājusi atgūt formu ar treniņiem, rezultāti nekad nebija apmierinoši. “Kā sportiste un kā cilvēks, kas izmēģinājis visu, es nespēju panākt, lai mans svars nonāktu veselīgā līmenī, un ticiet man – es nemeklēju īsākos ceļus. Es daru visu, nemeklējot vieglākās iespējas,” viņa apliecināja intervijā programmā “Today”.
Pēc meitas Olimpijas piedzimšanas 2017. gadā Serēna stundām pavadīja treniņos, tomēr svars tā arī nekritās. “Es nodarbojos ar profesionālo sportu, taču nespēju atgriezties tur, kur man vajadzēja būt savas veselības un veselīga svara dēļ, lai arī ko darīju,” viņa sacīja. “Es zaudēju daudz svara, un tad tas apstājās. Lai ko es darītu, es nevarēju nokrist zem tā viena skaitļa.”
Aizvadītajā ceturtdienā Serēna paziņoja arī par sadarbību ar uzņēmumu “Ro”, kas ar televeselības starpniecību izraksta medikamentu GLP-1. Sportiste uzsver, ka šis ceļš nav “vieglākais risinājums”, bet gan nopietni pārdomāts solis. Interesanti, ka viņas vīrs, “Reddit” līdzdibinātājs Aleksis Ohanians ir šī uzņēmuma investors un valdes loceklis.
Tajā pašā dienā sportiste savā “Instagram” lapā publiskoja trīs jaunas fotogrāfijas, kur redzama dzeltenā peldkostīmā. Viņa plati smaidīja un no viņas staroja pašpārliecinātība. Koptēlu Serēna bija papildinājusi ar saulesbrillēm un ap kaklu apsietu lakatiņu. Pie foto sērijas viņa rakstīja “Melanīna saulainais dzeltenais” un izpelnījās sajūsminātus komentārus no 18 miljoniem savu sekotāju.
Tajā pašā dienā septiņkārtējā Vimbldonas čempione Ņujorkas ielās bija manīta ģērbusies pelēkā tērpā, ko papildināja sudrabotu augstpapēžu kurpju pāris un tumša “Nike” cepure, uz kuras rakstīts “I’m on Ro” (“Esmu ar Ro”). Viljamsa sadarbojas ar “Ro” un reklamē viņu svara samazināšanas medikamentu GLP-1.
Jau vairākus mēnešus Viljamsa bija vedinājusi fanus domāt, ka ļāvusies būtiskām pārmaiņām svara zaudēšanas ziņā. Kalifornijā dzimusī sportiste aizvien biežāk atrādīja fotogrāfijas peldkostīmos. Viņa demonstrēja nevainojamu vēderpresi un muskuļotas, slaidas kājas un rokas.
Intervijā Serēna atzinās, ka pēc meitu piedzimšanas viņu nomāca nespēja atgūt iepriekšējo formu: "Strādāju tik smagi, ēdu veselīgi, bet nekas nemainījās – svara cipars nekritās. Tas bija ļoti nomācoši." Pēc Adiras nākšanas pasaulē 2023. gada augustā viņai izdevās zaudēt vairākus kilogramus pirmajās nedēļās, bet pēc tam progress apstājās. Tad viņa vērsās pie “Ro”, kas palīdzēja izvēlēties GLP-1 terapiju. "Pirms sāku, pamatīgi visu izpētīju. Vai tā ir vieglāka izeja? Kādi ir plusi, kādi mīnusi? Man vajadzēja būt drošai."
Pārtraucot meitas Adiras zīdīšanu sešu mēnešu vecumā, Serēna uzsāka iknedēļas injekciju kursu. Rezultāts – 14 kilogramu svara zudums un jauna enerģija: "Tagad es spēju padarīt vairāk. Esmu aktīvāka. Locītavas vairs tik ļoti nesāp. Jūtos daudz labāk."
23 “Grand Slam” turnīru čempione uzsver, ka medikamenti nav vienīgais, ko viņa izvēlas. Viņa arī turpina veselīgi ēst un regulāri nodarbojas ar sportu. “GLP-1 tikai pastiprināja efektu tam, ko es jau tāpat darīju – veselīgai diētai un treniņiem. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi, lai visi dzird manu stāstu. Domāju, ka daudzi saskatīs līdzību ar sevi tajā.”