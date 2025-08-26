Kristaps Valters šķīries arī no trešās sievas un jau iziet sabiedrībā ar jaunu draudzeni

Kaspars Kambala ar savu skarbo tēlu un skandalozo dzīvesveidu izpelnījies uzmanību daudzās situācijās.

Basketbola treneris Kristaps Valters izšķīris savu trešo laulību un aizvadītajā nedēļā skatīties Kaspara Kambalas filmu "Ceļā ir kaifs" ieradās kādas daiļas meitenes pavadībā.

foto: Mārtiņš Ziders
Kristaps Valters ar draudzeni Rebeku filmas "Ceļā ir kaifs" pirmizrādē.
Kā šonedēļ vēsta žurnāls "Kas Jauns", tā ir Kristapa jaunā draudzene Rebeka Apine, ar kuru bijušais Latvijas izlases basketbolists jau ir kādu laiciņu kopā. Pirms vairāk nekā trijiem gadiem Valters apprecējās trešo reizi ar gaišmati Sindiju, bet aizvadītā gada nogalē izskanēja ziņas, ka arī šīs attiecības Kristapam pajukušas. Toreiz viņš nenoliedza, ka laulībā bijusi krīze un vasarā viņi pašķīrušies, dzīvojuši atsevišķi. “Nu mēģinām atrisināt šo krīzi. Var teikt, ka sākam visu no jauna. Bija grūts posms dzīvē, bet tagad cenšamies atgriezties atpakaļ,” pirms deviņiem mēnešiem žurnālam "Kas Jauns" atzina Kristaps Valters. Tomēr laulību neizdevās glābt, un jau martā tā oficiāli šķirta.

foto: Mārtiņš Ziders
Kristaps ar Rebeku filmas galvenajam varonim dāvanā atnesa rumu. “Kambalu pazīstu ļoti, ļoti sen. Viņš man ir ļoti labs čoms, un ar viņu bijuši visādi piedzīvojumi. Kambim atpūsties patīk, un, ja viņš kaut ko dara, tad ar pilnu atdevi. Gan atpūtā, gan sportā. Atceros reiz izlases spēli, šķiet, 2009. gadā Anglijā, kur viens pretinieku džeks mani visu laiku krampēja un bakstīja. Pavisam nepatika, kā viņš pret mani spēlē, tāpēc Kambim pateicu, ka kaut ko vajag darīt lietas labā, ka uztaisām kombināciju, kurā Kambis viņam uzliek bloku. Kaspars atbildēja, ka uzliks bloku tā, ka to džeku nonesīs no laukuma. Un tā arī bija, viņu aiznesa ar nestuvēm,” atceras bijušais Latvijas izlases basketbolists.
Kristaps Valters precējies trīs reizes un ir piecu bērnu tēvs. 2020. gadā viņš apņēma par sievu Signi Skoliņu, abi kļuva par vecākiem meitai Keitijai un dēlam Valdim, kurš šobrīd ir viens no talantīgākajiem Latvijas basketbolistiem savā vecuma grupā. Savukārt Kristapa laulībā ar mākslinieci Džeinu Ansoni pasaulē nāca trīs meitas: Tabita, Liora un Abigeila. Pēc tam Kristapam bija vairāk nekā četru gadu ilgas attiecības ar Lāsmu Jukoni, taču, lai arī pāris domāja par kāzām, tās nenotika.

