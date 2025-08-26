Dokumentālās filmas "Ceļā ir kaifs" pirmizrāde
Otrdien, 19. augustā, kinoteātrī “Forum Cinemas” aizvadīta dokumenālās filmas "Ceļā ir kaifs" pirmizrāde, kas vēsta par bijušā Latvijas basketbola izlases ...
Kristaps Valters šķīries arī no trešās sievas un jau iziet sabiedrībā ar jaunu draudzeni
Basketbola treneris Kristaps Valters izšķīris savu trešo laulību un aizvadītajā nedēļā skatīties Kaspara Kambalas filmu "Ceļā ir kaifs" ieradās kādas daiļas meitenes pavadībā.
Kā šonedēļ vēsta žurnāls "Kas Jauns", tā ir Kristapa jaunā draudzene Rebeka Apine, ar kuru bijušais Latvijas izlases basketbolists jau ir kādu laiciņu kopā. Pirms vairāk nekā trijiem gadiem Valters apprecējās trešo reizi ar gaišmati Sindiju, bet aizvadītā gada nogalē izskanēja ziņas, ka arī šīs attiecības Kristapam pajukušas. Toreiz viņš nenoliedza, ka laulībā bijusi krīze un vasarā viņi pašķīrušies, dzīvojuši atsevišķi. “Nu mēģinām atrisināt šo krīzi. Var teikt, ka sākam visu no jauna. Bija grūts posms dzīvē, bet tagad cenšamies atgriezties atpakaļ,” pirms deviņiem mēnešiem žurnālam "Kas Jauns" atzina Kristaps Valters. Tomēr laulību neizdevās glābt, un jau martā tā oficiāli šķirta.
Kristaps Valters precējies trīs reizes un ir piecu bērnu tēvs. 2020. gadā viņš apņēma par sievu Signi Skoliņu, abi kļuva par vecākiem meitai Keitijai un dēlam Valdim, kurš šobrīd ir viens no talantīgākajiem Latvijas basketbolistiem savā vecuma grupā. Savukārt Kristapa laulībā ar mākslinieci Džeinu Ansoni pasaulē nāca trīs meitas: Tabita, Liora un Abigeila. Pēc tam Kristapam bija vairāk nekā četru gadu ilgas attiecības ar Lāsmu Jukoni, taču, lai arī pāris domāja par kāzām, tās nenotika.