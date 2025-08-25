FOTO: ar krāšņu Raimonda Paula mūzikas piedzīvojumu noslēdzas Liepājas simfoniskā orķestra vasaras sezona

Liepājas simfoniskā orķestra koncertprogramma, veltīta Raimonda Paula mūzikai
2025. gada 23. augustā Liepājā divos koncertos izskanēja vērienīga Liepājas simfoniskā orķestra koncertprogramma, veltīta maestro Raimonda Paula mūzikai.
Kopā ar Liepājas simfonisko orķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā uz skatuves kāpa dziedātāji Ance Krauze, Daumants Kalniņš, Dināra Rudāne, Ralfs Eilands un Oskars Petrauskis. Liepājas simfoniskā orķestra koncertā Raimonda Paula daiļrade atklājās visā savā daudzveidībā. Skanēja gan “Zilais karbunkulis”, “Genoveva” un “Mirdzošais gliemežvāks”, gan “Mēmā dziesma”, “Es aiziet nevaru” un “Liepājai”. Oskara Petrauska smeldzīgais saksofona solo izspēlēja melodramatisko, visiem labi zināmo motīvu no daudzsēriju mākslas filmas “Ilgais ceļš kāpās”.
Populāru dziesmu simfoniskās aranžijas speciāli šai koncertprogrammai veidoja Emīls Zilberts, kura smalkā orķestra skanējuma izjūta mūzikas mīļotājiem pazīstama jau no koncertprogrammām “ImKa un Kaspars Zemītis” un “Mārtiņš Brauns. Dziesma par spēli”. Pēdējā no tām guva īpaši plašu atzinību un tika nominēta rudens balsojumam prestižajai Latvijas sabiedrisko mediju gada balvai kultūrā “Kilograms kultūras 2024”, uzvarot skatītāju balsojumā kategorijā “Notikums”.
Savu 145. koncertsezonu Liepājas simfoniskais orķestris atklās 20. septembrī koncertzālē “Lielais dzintars”, par īpašo viešņu aicinot pasaulslaveno ērģelnieci Ivetu Apkalnu, ar kuru kopā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā pirmatskaņos Jēkaba Jančevska Ērģeļsimfoniju. Savukārt 18. oktobrī Bendžamina Britena Vijolkoncertā Liepājas simfoniskais orķestris tiksies ar "Lielās mūzikas balvas" laureāti – vijolnieci Elīnu Bukšu.
Rudenī Liepājas simfoniskais orķestris un tā galvenais diriģents Guntis Kuzma dosies koncertturnejā pa Latviju, septembra izskaņā ar īpašu koncertprogrammu uzstājoties Madonā, Valmierā, Daugavpilī un Jelgavā. Koncertprogrammas īpašā viesa lomā – pianists Daniils Mickevičs.