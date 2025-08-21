VIDEO: ASV kruīza kuģī izceļas kautiņš par vistas "pirkstiņiem"
Uz ASV kruīza kuģa izceļas masveida nekārtības.
Santa Hincenberga

Jauns.lv

Satraucošos kadrus iemūžinājusi kāda persona uz ASV kruīza kuģa "Carnival" – masveida nekārtības izraisījuši vistas filejas “pirkstiņi”.

Vardarbība, kurā piedalījās ap divdesmit dalībnieku, sākās kuģī ap plkst. 2 naktī — pēdējā ceļojuma dienā — kad kuģis devās atpakaļ uz Maiami.  Video redzams, kā cilvēki viens otru sit un grūž. "Kur, pie velna, ir apsardze?!" varēja dzirdēt kādu pasažieri kliedzam.

Video redzami vairāki apsargi, kuri cenšas izšķirt kautiņus, bet viens no viņiem, acīmredzot pārņemts ar notiekošo, bēg no haosa, kamēr pa gaisu lido kurpes.

Ņujorkas saturs veidotājs Maiks Terra, kurš iemūžināja šo haosu un dalījās ar to savos sociālajos tīklos, vienā brīdī pagrieza kameru, lai nofilmētu arī savu reakciju. "Vistas pirkstiņi... traki," Terra teica video.

Vēlāk, atbildot uz komentāriem, Maiks norādīja, ka iemesls bija vairāk nekā tikai ēdiens, un ka tas bija "incidents", kas izcēlās pēc tam, kad kuģis bija iznācis no Maiami. Viņš arī piebilda: "Mēs bijām pārāk tālu, lai saprastu, kāpēc viss sākās, mēs tikai zinājām, ka viņi stāvēja rindā pēc ēdiena."

