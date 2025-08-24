Kašers parāda tēti un lepojas, ka viņa lielākais atbalsts ir kuplā ģimene
Pagājušajā nedēļā uz dokumentālā raidījuma "Ražots Ķīnā" pirmizrādi tā vadītāju Kašeru, īstajā vārdā Kasparu Blūmu-Blūmani, kuplā pulkā bija ieradusies atbalstīt teju visa ģimene.
Īpaši lepni šoreiz Kašers pozēja kopā ar tēvu. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Kašers atklāja, ka jau no sākta gala tētis Arnis un mamma Sandra klātienē atbalstījuši viņu svarīgos dzīves notikumos. “Tētis bija klāt arī pagājušajā gadā, kad prezentējām raidījumu "Etiopija. Cilšu noslēpumi". Viņš ir vienmēr bijis līdzās, vienkārši iepriekšējās reizēs nav pamanīts. Gan tēta, gan mammas atbalsts man vienmēr bijis svarīgs, jo viņi ir manas dzīves ļoti svarīga sastāvdaļa; vecāki ar mani ir kopā gan priekos, gan bēdās,” teica Kašers, kura mamma Sandra Blūma-Blūmane, tāpat kā dēls, allaž ar stilu bijusi uz tu, jo ir friziere. Savukārt tētis Arnis Blūms-Blūmanis ikdienā ir ceļu būvdarbu vadītājs, bet brīvdienās – šlāgermūziķis. Viņš dzied un spēlē ģitāru un sintezatoru ballēs un sarīkojumos, izklaidējot publiku visā Latvijā.
Atbalstīt multimākslinieku šajā reizē bija ieradies arī brālis Raivis Blūms-Blūmanis ar sievu fotogrāfi Sabīni Blūmu-Blūmani un abu mazo meitiņu Sāru, kurai Kašers ir krusttēvs.
Dokumentālā raidījuma "Ražots ķīnā" pirmizrāde
14. augustā plkst. 18.00 "Kimmel kvartālā", Bruņinieku ielā 2, Rīgā norisinājās Go3 dokumentālā raidījuma "Ražots Ķīnā" pirmizrāde. Pasākuma laikā Kašers ...