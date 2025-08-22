Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - robotu gūstīšana, divi mīlas stāsti, spriedze, kungfu un karatē
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties spraiga sižeta drāmu visai ģimenei "Karatē puika: Leģendas", seriālu "Outlander: Blood of My Blood" un animācijas stāstu "Mekamato".
Robotu gūstīšana
Seriāls "Mekamato" stāsta par Amato – laipnu un radošu zēnu, kurš atrod avarējušu cietuma kosmosa kuģi, pilnu ar ļauniem robotiem. Viņš pārspēj MekaBotu – robotu, kas spēj pārvērst ikdienas priekšmetus augsto tehnoloģiju ierīcēs, – un kļūst par tā saimnieku. Kopā viņi izveido supervaroni Mekamato un apvieno spēkus, lai sagūstītu izbēgušos robotus.
Divi mīlas stāsti
"Outlander: Blood of My Blood" ir pavisam jauns britu un amerikāņu drāmas seriāls.
Sekojiet diviem paralēliem mīlasstāstiem, kas risinās divos dažādos laika periodos, – Džeimija Freizera vecāku gaitām Skotijas augstienē 18. gadsimta sākumā un Klēras Bočampas vecāku gaitām Pirmā pasaules kara laikā Anglijā. Šis ir populārā seriāla Outlander prīkvels, kas ne tikai paplašina franšīzes vēsturi, bet arī emocionāli sasaista divas ģimenes paaudzes. Seriāls piesaista ar vizuālo autentiskumu – uzņemts reālā Skotijas vidē, rūpīgi izvēlēti kostīmi un interjeri rada izteikti vēsturisku atmosfēru.
"Blood of My Blood" ir emocionāli bagāts, vizuāli iespaidīgs un intelektuāli stimulējošs ceļojums "Outlander" pasaulē. To skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".
Spriedze, kungfu un karatē
"Karatē puika: Leģendas" apvieno slavenos cīņas mākslu meistarus no iecienītās filmu franšīzes, lai izstāstītu pilnīgi jaunu, spriedzes pilnu un dvēselisku stāstu.
Kad kungfu brīnumbērns Lī Fongs kopā ar māti pārceļas uz Ņujorku, lai mācītos jaunā, prestižā skolā, viņš mierinājumu rod draudzībā ar klasesbiedreni un viņas tēvu. Bet jauniegūtais miers nav uz ilgu laiku, jo viņš piesaista negribētu uzmanību no vietējā ietekmīgā karatē čempiona.