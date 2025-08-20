FOTO: dziedošie aktieri saviļņo publiku festivālā “Viena vieta uz brieža vēl brīva”

Dziedošo aktieru festivāls "Viena vieta uz brieža vēl brīva"
Pirmdien, 18. augustā, Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, norisinājās dziedošo aktieru festivāls “Viena vieta uz brieža vēl brīva”.
Šī nedēļa Dzintaru koncertzālē iesākās ar vērienīgu dziedošo aktieru festivālu “Viena vieta uz brieža vēl brīva”. Krāšņajā programmā, kura brīžiem kļuva par īstiem sadziedāšanās svētkiem starp māksliniekiem un publiku, aktieri Mārcis Maņjakovs, Karīna Tatarinova, Lelde Dreimane, Katrīna Griga, Juris Hiršs, Kristians Kareļins, Imants Strads, Lauris Subatnieks, Lauris Dzelzītis, Artis Robežnieks, Varis Vētra, Andris Bērziņš, Ģirts Rāviņš un Elīna Bojarkina izdziedāja gan skaistākās Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Ivara Vīgnera, Zigmara Liepiņa dziesmas no teātra izrādēm, gan citus klausītāju iemīļotus skaņdarbus: “Inese”, “Kad man maziņam”, “Palaid puķīti pa dambi”, “Gandrīz tautasdziesma”, “Tā es tevi mīlēšu”, “Ak, Trīnīt, manu sirdspuķīt” un citas, kuras laika gaitā kļuvušas par latviešu kultūras kanonu.
Koncerta vakara vadītāja lomā iejutās dziedātājs Ainars Bumbieris, īpašā viesta statusā koncertā piedalījās šarmantais saksofonists Raivo Stašans, bet par muzikālo pavadījumu koncertā rūpējās grupa “ARMaestro” Anatolija Livčas vadībā.