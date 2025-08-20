Atklāts iepriekš nezināms mēness, kas riņķo ap Urānu
Ar NASA Džeimsa Veba kosmosa teleskopu zinātnieki atklājuši līdz šim nezināmu mēnesi, kas riņķo ap Urānu.
Līdz ar šo atklājumu, ap Urānu riņķojošo pavadoņu skaits palielinājies līdz 29. Mēness tika atklāts šī gada 2. februārī un to atklāja pētnieku komanda, ko vada Dienvidrietumu pētījumu institūts (SwRI).
„Šis objekts tika pamanīts, izmantojot desmit 40 minūšu ilgas ekspozīcijas attēlus, ko uzņēma infrasarkanā kamera (NIRCam),” norāda SwRI izpētes komandas vadītāja Marijame El Moutamida. „Tas ir mazs mēness, taču atklājums ir nozīmīgs, jo mēnesi līdz šim nebija pamanījis pat NASA "Voyager 2" kosmosa kuģis.
Jaunais mēness tiek dēvēts par "S/2025 U1", un tā diametrs tiek lēsts 10 kilometru platumā. „Jaunatklātais mēness ir mazāks un daudz vājāks nekā iepriekš zināmie Urāna mēneši, kas liecina, ka planētas sistēma varētu būt vēl sarežģītāka, nekā mums sākotnēji šķita.”
"S/2025 U1" atrodas aptuveni 56 000 tūkstošu kilometru attālumā no Urāna centra, un riņķo ap planētas ekvatoriālo plakni starp Ophelia orbītu, kas ir tieši ārpus Urāna galvenās gredzenu sistēmas, un Urāna mēnesi Biancu.