Pīrss Brosnans atzīst, ka piekristu atkal spēlēt Džeimsu Bondu, ja viņam to lūgtu
Ir tikai laika jautājums, kad tiks paziņots nākamais Džeimsa Bonda izpildītājs. Tomēr, ja baumas par gados jaunu Džeimsu Bondu (piemēram, Džeikobs Elordi, Hariss Dikinsons, Ārons Teilors-Džonsons) nebūtu patiesas, tad vismaz viens aktieris, kurš jau reiz atveidojis Džeimsu Bondu, ir izteicis gatavību atgriezties.
Šāds variants šķiet tāls, taču Pīrss Brosnans — kurš attēloja Bondu četrās filmās — ir gatavs šim izaicinājumam. Sarunā ar "Radio Times" 72 gadus vecais aktieris ar smaidu atbildēja uz jautājumu, vai viņš neuzskata, ka ir pienācis laiks “vecākam 007.”
“Mēs ar sievu Kīliju esam dzirdējuši spekulācijas par nākamo Džeimsu Bondu,” viņš atklāja. “Ir daudz spēcīgu kandidātu, un esmu pārliecināts, ka viņi radīs īstu izklaides šovu. Nezinu, vai kāds vēlētos redzēt 72 gadus vecu Bondu, bet, ja Villeneuve radītu kaut ko īpašu, es to noskatītos uzreiz. Kāpēc gan ne? Tas ir lielisks izklaides veids. Varētu būt daudz smieklu — plikpaurība, prostētika… kas zina?”
Līdz šim vecākais aktieris, kas spēlējis Bondu, bija Rodžers Mūrs, kurš 1985. gadā "A View to a Kill" filmēšanas laikā bija 58 gadus vecs.
Paredzams, ka jaunais Džeimss Bonds tiks izvēlēts tuvākajos mēnešos, un oficiāls paziņojums varētu sekot pēc tam.