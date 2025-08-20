Iespēja satikt "Straumes" veidotājus un piedalīties viktorīnā - tiek rīkots jubilejas seanss
Par godu animācijas filmas “Straume” viena gada jubilejai, kopš tās pirmizrādes uz lielā ekrāna, kinoteātris "Forum Cinemas" sadarbībā ar filmas komandu 26. augustā plkst 19.00 rīko īpašo jubilejas seansu.
Skatītājiem būs iespēja satikt filmas veidotājus, kā arī pārbaudīt savas zināšanas par "Straumi", galvenajiem varoņiem un filmas panākumiem, jo pirms seansa Lielā Viktorīna aicinās piedalīties "Straumes" viktorīnā, kurā pareizāko un ātrāko atbilžu sniedzēji varēs iegūt fantastiskas "Straumes" oficiālās dāvanas no M50 (cepures, T-kreklus, atslēgu piekariņus, zeķes un iepirkumu maisiņus), "Manilla" (keramikas krūzes, piezīmju grāmatiņas un uzlīmes) un "Brain Games" (puzles un galda spēles).
Filmai par godu tiks izdota arī jaunā kolekcijas biļete – īpaša dizaina kino biļete piemiņai par filmas apmeklējumu. Tā būs pieejama pirmajiem Kino Kluba biļešu pircējiem.
Animācijas filma “Straume” ir kļuvusi par izcilu veiksmes stāstu, gūstot atzinību gan Latvijā, gan pasaulē. Filma ir ieguvusi prestižo Zelta globusu un Amerikas Kinoakadēmijas balvu "Oskars" – pirmo reizi Latvijas kino vēsturē.
Filmas “Straume” apmeklētāju skaits kinoteātrī "Forum Cinemas" tuvojas 75 tūkstošiem. Tā ir kļuvusi par visu laiku skatītāko latviešu filmu "Forum Cinemas", apsteidzot “Dvēseļu puteni”. Kopš pirmizrādes 2024. gada 28. augustā "Forum Cinemas" filma demonstrēta jau vairāk nekā 1200 seansos, un tiek rādīta jau 50 nedēļas.
Kinoteātris "Forum Cinemas" aicina apmeklētājus doties uz “Straumes” jubilejas pasākumu, lai kopā svinētu šīs filmas ceļojumu un Latvijas kino vēsturē nozīmīgo sasniegumu. Aicināti gan tie skatītāji, kuri “Straumi” jau ir redzējuši, gan tie, kuri vēl tikai plāno to noskatīties, jo šī ir filma, kuru var skatīties atkal un atkal, katru reizi atklājot tajā ko jaunu.