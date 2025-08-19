VIDEO: Džastins Bībers... vai varbūt tomēr nē? Imitators apmāna Lasvegasas naktsklubu un piedzīvo īstu zvaigžņu stundu
Pasaulslavenā dziedātāja Džastina Bībera imitators apmānīja viesnīcas personālu Lasvegasā, likdams viņiem noticēt, ka viņš ir īstais Bībers, kā rezultātā viņam bija iespēja uzstāties uz skatuves plašas publikas priekšā.
Saskaņā ar slavenību portāla TMZ ziņām, šis dīvainais incidents notika sestdienas vakarā Wynn Las Vegas viesnīcā, kad DJ Grifins tika informēts, ka Bībers ir pilsētā un vēlas sniegt pārsteiguma uzstāšanos kādā naktsklubā.
Grifins domāja, ka imitators ir īstais Džastins, tāpēc uzaicināja viņu uzstāties plašas publikas priekšā, kur viņš dziedāja vairākas Bībera populārās dziesmas.
Kāds Wynn viesnīcas personāls beidzot pamanīja krāpšanu, viņi ātri apturēja viltus Bībera uzstāšanos, izraidot imitatoru no viesnīcas.
Wynn un tam piederošā XS naktskluba pārstāvis TMZ teica: "Pēc sarežģītiem izdomājumiem no viņa un viņa komandas puses, Džastina Bībera imitatoram tika ļauts uzkāpt uz XS skatuves. Tiklīdz kļūda tika atklāta, viņš tika izraidīts no viesnīcas, un viņam tika liegta tam piekļuve nākotnē."