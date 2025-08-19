Aktrise Obrija Plaza pirmo reizi komentē vīra Džefa Baenas traģisko nāvi
Aktrise un komiķe Obrija Plaza pirmo reizi komentējusi sava vīra Džefa Baenas nāvi.
“Šajā ļoti, ļoti pašreizējā brīdī es jūtos laimīga būt kopā ar jums,” nesen kādā podkāstā sacīja Plaza. “Kopumā esmu šeit un funkcionēju.”
Plaza norādīja, ka viņa ir “ļoti pateicīga par to, ka var virzīties cauri pasaulei” un jūtas “normāli.”
Viņa turpināja, salīdzinot savu sērošanas pieredzi ar filmu "Gorge", kurā divi snaiperi sargā kanjonu, nezinot, kas atrodas iekšpusē. "Tas ir tas, kādas man šķiet skumjas vai kādas tās varētu būt," sacīja aktrise. "Sēras vienmēr ir kā milzīgs okeāns ar vienkārši briesmīgām sajūtām."
Viņa piebilda: "Dažreiz es vienkārši gribu ienirt tajā un būt tajā. Un dažreiz es uz to skatos, un dažreiz es cenšos no tā izvairīties, bet tas vienmēr ir tur."
Dažas dienas pēc tam, kad šī traģiskā ziņa nonāca virsrakstos, aktrise nāca klajā ar kopīgu paziņojumu kopā ar Baenas ģimeni: "Šī ir neiedomājama traģēdija. Mēs esam ļoti pateicīgi ikvienam, kurš izrādījis atbalstu. Lūdzu, cieniet mūsu privātumu šajā laikā." Pēc tam Plaza deaktivizēja savu “Instagram” kontu.
Plaza un Baena bija kopā vairāk nekā desmit gadus, pirms 2020. gadā slepeni apprecējās pandēmijas laikā.