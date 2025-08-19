Lai arī Keitija Perija un Orlando Blūms nesen paziņoja par šķiršanos, viņi palikuši mīloši vecāki savai meitai Deizijai.
Slavenības
Šodien 15:37
Keitija Perija retās fotogrāfijās parāda savu un Orlando Blūma meitu
Dziedātāja Keitija Perija dalījusies vairākos retos attēlos, kuros redzama viņas un bijušā vīra Orlando Blūma meita, 4 gadus vecā Deizija.
Attēli, kas tika publicēti viņas tūres "The Lifetimes" laikā, parāda, ka Deizija jau krietni paaugusies. Deizijas tēvs, aktieris Orlando Blūms, kurš ar Keitiju izšķīrās jūnijā pēc deviņiem kopā pavadītiem gadiem, šoreiz nepiedalījās tūrē.
Deizija pasaulē nāca 2020. gada 26. augustā. Mazā meitenīte ir kļuvusi par sabiedrības mīluli un bieži tiek slavēta par savu aizkustinošo un dabiski pievilcīgo izskatu.
Kaut arī Deizija ir ļoti maza, viņa jau ir parādījusi savu radošo pusi – dzied un spēlē dažādus instrumentus.