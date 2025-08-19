Pārcelts koncerts “Collins Live Experience”.
Mūzika
Šodien 11:55
Pārcelts koncerts “Collins Live Experience” - Eiropas labākais tribute koncertšovs ar Fila Kolinsa un Genesis superhitiem
Ņemot vērā no organizatoriem neatkarīgus iemeslus, koncertšovs “Collins Live Experience” tiek atcelts.
Liepājā, koncertdārzā “Pūt Vejiņi” 2025. gada 22. augusta koncerts tiek pārcelts uz 2026. gada 12. jūniju, savukārt Jelgavā, brīvdabas koncertzalē “Mītava” 2025. gada 24. augusta koncerts tiek pārcelts uz 2026. gada 13. jūniju.
Biļešu tirdzniecība šobrīd ir apturēta, taču tā tiks atjaunota tuvākajā laikā. Visiem jau iegādātajiem biļetēm būs derīgums uz jaunajiem koncertu datumiem.