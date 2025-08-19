Vēl viena "Manas laimes lauskas" aktrise vēršas pret filmas režisoru Džastinu Baldoni
Filmas "Manas laimes lauskas" (It Ends with Us) zvaigzne Isabela Ferrera apsūdzējusi režisoru Džastinu Baldoni par "vajāšanu" saistībā ar viņa tiesvedību ar Bleiku Laivliju.
Ferrera tika uzaicināta sniegt liecības, lai palīdzētu noskaidrot faktus, kas saistīti ar strīdu starp filmas "Manas laimes lauskas" galvenajiem aktierim.
Baldoni vēlējās iegūt Ferreras liecības, taču Ferrera uzskata, ka Baldoni izmanto šo liecību pieprasījumu ne tikai, lai iegūtu pierādījumus, bet arī ar nolūku viņu vajāt vai izdarīt uz viņu spiedienu.
Ferreras advokāti norāda, ka Baldoni mēģina izdarīt spiedienu uz Ferreru, tostarp publiski izplatot viņas mājas adresi. “Šāda rīcība no Baldoni puses nav nekas jauns,” piebilda advokāti.
Aktrise, kura filmā attēloja Bleikas Laivlijas varoni jaunībā, ir lūgusi tiesu noraidīt Baldoni pieteikumu un piemērot viņam sankcijas.
Kā zināms, pagājušā gada decembrī Bleika Laivlija iesniedza sūdzību pret Baldoni, apsūdzot viņu par nepiemērotu uzvedību filmēšanas laukumā un atriebības kampaņu. Savukārt Baldoni iesniedza 250 miljonu dolāru prasību, apstrīdot "The New York Times" rakstu par šo situāciju, apgalvojot, ka publikācija izmantojusi "izvēlētus un sagrozītus saziņas fragmentus, izņemot tos no nepieciešamā konteksta, lai maldinātu sabiedrību."