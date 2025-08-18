Šerila un Laiems Peins
Bijušās meiteņu grupas „Girls Aloud” dziedātāja Šerila un bijušais puišu grupas „One Direction” dziedātājas Laiems Peins savas romantiskās attiecības publiski ...
Šerila Koula atgriežas starmešu gaismā gadu pēc Liama Peina nāves
Dziedātāja Šerila Koula (42) paziņojusi par savu atgriešanos publiskajā dzīvē, sadarbojoties ar kosmētikas gigantu “Nivea” jaunā kampaņā.
Par sadarbību pirmdien paziņots “Instagram”, kur viņa redzama “Nivea” reklāmas kampaņā. Klipā Šerila, kura audzina astoņus gadus veco dēlu Bēru, kas dzimis attiecībās ar mūziķi Liamu Peinu, redzama ienākam studijā. Viņa apsēžas, seju nosedzot ar avīzi, uz kuras redzami viņas 2009. gada dziesmas “Fight For This Love” vārdi un datums "2025. gada augusts".
Pēc tam uz ekrāna parādās uzraksts: “Jauna ēra. Rīt.” Klipā parādīts, kā dziedātāja izkāpj no automašīnas, atsedz kurpes uz augstiem papēžiem, pievelk mēteļa jostu un sakārto matus. Kamera īpaši izceļ arī viņas ikonisko roku tetovējumu – unikālu cilšu dizainu, kas kļuvis par viņas atpazīstamības zīmi.
Pēc Liama nāves Šerila bija attālinājusies no sabiedrības uzmanības, lai gan vēl dažus mēnešus pirms traģēdijas viņa uzstājās turnejā kopā ar savu grupu “Girls Aloud”.
Pagājušajā mēnesī mediji ziņoja, ka dziedātāja ved sarunas par atgriešanos televīzijā – pēc piecu gadu pārtraukuma viņa, iespējams, pievienosies “The Voice” žūrijai 14. sezonā.
Pēc Liama nāves Šerila publiski pauda, cik smagi pārdzīvo šo notikumu un kā centīsies audzināt dēlu bez tēva. Viņa rakstīja: “Mēģinot izdzīvot šo pasauli satricinošo notikumu un strādājot ar savām sērām šajā neaprakstāmi sāpīgajā laikā, es vēlos atgādināt, ka mēs esam zaudējuši cilvēku… Liams nebija tikai popzvaigzne, viņš bija dēls, brālis, tēvocis, draugs un mūsu septiņgadīgā dēla tēvs. Dēls, kuram tagad jāsamierinās ar to, ka viņš nekad vairs neredzēs savu tēvu.”
Pēc Liama nāves tika atklāts, ka Šerila saņēmusi tiesības pārvaldīt 31 gadus vecā mūziķa īpašumu, jo viņš aizgāja mūžībā, neatstājot testamentu. Tas nozīmē, ka viss mantojums tiek sadalīts bērniem.
