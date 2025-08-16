Duets "Hurts" Siguldā
Ceturtdien, 14. augustā, britu grupa "Hurts" uzstājās Siguldas pilsdrupu estrādē.
Kāpēc Adams Andersons izlaida "Hurts" koncertu Siguldā?
Šonedēļ Siguldas pilsdrupu estrādē izskanēja britu duets "Hurts", taču vērīgākie apmeklētāji ievēroja, ka koncertā uzstājās tikai viens dueta dalībnieks – Teo Hačkrafts.
Multiinstrumentālists Adams Andersons diemžēl bija iztrūkstošs ne tikai “Hurts” koncertā Siguldā, bet arī citās Eiropas tūres pieturās.
Par Andersona nepiedalīšanos tika ziņots jau pavasarī, kad tika norādīts, ka Adams tā vietā, lai dotos tūrē, koncentrēsies uz savu garīgo veselību un labklājību.
"Instagram" ierakstā pirms tolaik vēl gaidāmas tūres Andersons paskaidroja: “Kā daudzi no jums zina, es jau vairākus gadus cīnos ar savu garīgo veselību. Diemžēl, ņemot vērā manu turpmāko atveseļošanos, es pieņēmu ļoti grūtu lēmumu izlaist visus nākamos “Hurts” koncertus šogad un pilnībā koncentrēties tikai uz savu labsajūtu.”
Andersons piebilda, ka šis nav bijis viegls lēmums, taču viņš uzskata, ka šobrīd tas ir "pareizais solis manā dzīvē". Viņš izteica arī pateicību savam grupas biedram Teo par sapratni un atbalstu šī lēmuma pieņemšanā. “Visi koncerti norisināsies kā plānots, un Teo stāvēs centrā, un es nevaru būt laimīgāks, ka tie notiks,” rakstīja Andersons.
Andersons, kuram nesen apritēja 42 gadi, atvainojās faniem, sakot: “Jūs atbalstījāt mani kā indivīdu un grupu tik daudzus gadus, un es nekad to neuztvēru kā pašsaprotamu.”
Viņa grupas biedrs Teo atbildēja ar atsevišķu “Instagram” ierakstu, norādot, ka viņš "pilnīgi saprot un respektē Adama lēmumu atkāpties no tūres". “Adams un es esam veidojuši šo grupu kopā, un viņš ir devis visu šajos 15 gados. Mēs esam mūžīgi draugi un partneri. Es uzstāšos kopā ar neticamo “Hurts” grupu, kas ir bijusi ar mums no paša sākuma. Mēs noteikti īstenosim šo vīziju un padarīsim šo vasaru neaizmirstamu. Neatkarīgi no tā, vai esi pirmajās rindās vai skaties no tālienes. Mīlu tevi, draugs x.”
2010. gada augustā nāca klajā Mančestras dueta "Hurts" debijas albums "Happiness". Albuma galvenie singli "Stay", "Wonderful Life", "Better Than Love", "Illuminated", "Blood, Tears & Gold" joprojām dzirdami radio rotācijā.
2025.gads iezīmē debijas albuma "Happiness" 15.gadskārtu. Godinot šo panākumu, duets "Hurts" bija sagatavojis īpašu koncertprogrammu, kuras pamatā ir "Happiness" dziesmas.
"Hurts" 2009.gadā Mančestrā nodibināja vokālists Teo Hačkrafts un multiinstrumentālists Adams Andersons. Kopš debijas ieraksta izdošanas 2010.gadā, kopumā pārdoti vairāk nekā 2 miljoni "Happiness" kopiju, ierindojot albumu Vācijas, Šveices, Austrijas, Somijas, Luksemburgas un citu valstu topu pirmajā vietā vai vismaz desmitniekā.