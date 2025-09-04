Mazāk ir vairāk - pašmāju dāmu vasaras stiliņš
Arī Latvijā sabiedrībā zināmas dāmas prot svinēt tveicīgās vasaras dienas, audumu apģērbā izvēloties tikai tik, cik nepieciešams, lai vērotāji no malas aizturētu elpu.
Uzdrīkstēšanās vilkt to, ko citi tikai uz pludmali, ir glamūrs, kas pieprasa uzmanību un lauž stereotipus. Ko par to saka eksperti?
Dāmu vasaras stiliņu žurnālam "Kas Jauns" komentē blogere Una Ulme: “Esmu par to, ka sieviete drīkst izskatīties, kā vēlas. Mums nav jāatbilst kaut kādiem priekšstatiem vai stereotipiem, un varam būt absolūti brīvas savās izvēlēs. Tāpēc ar sajūsmu skatos uz Līgu un Danu un apbrīnoju viņas par drosmi būt pašām. Tā viņas izpauž savu personību, savu būtību.”
Dana Bela, influencere, apakšveļas zīmola "Wild Spirit Lingerie" radītāja, kopā ar vīru Daumantu apmeklēja restorāna "Potami" atklāšanu.
“Danas koptēlā es pamanu nelielu provokāciju, taču kā apakšveļas dizainere viņa to var atļauties. Redzot viņas sejā pārliecinošu smaidu, esmu droša, ka Dana šādu tēlu veido apzināti. Un zinu, ka viņai ir nospļauties par pasākuma viesu skatieniem un čukstiem aiz muguras (es tur biju un to redzēju). Uz priekšu Dana! Tava klātbūtne, uzdrīkstēšanās un brīvais gars izdaiļo ikvienu pasākumu un kliedē garlaicību!”
Līga Zemture, "LÉOPARD Magazine" galvenā redaktore apmeklēja stila un modes profesionāļu tikšanos "Fashion Brunch – Awards Dress Code".
“Līgas tēls ir ļoti rūpīgi pārdomāts, un mini ir viņas vizītkarte jau gadu desmitiem. Kā modes industrijas pārstāvei viņai ir svarīgi izcelt savu personību, demonstrēt savu stila izjūtu. Viņa vienmēr atradīs veidu, kā izskatīties īpaši, kā atšķirties. Ja tas nav apģērbs, tad tie noteikti būs aksesuāri vai matu sakārtojums. Līga demonstrē, kā izskatās mūsdienu stila ikona. Uz viņu atskatās, par viņu runā, bet, lai kāds būtu apkārtējo viedoklis, Līga paliks nelokāma savās izvēlēs.”