Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - Sirmā meistarstiķi, sirsnīgs stāsts par kranča un vīra draudzību, kaķa un peles cīniņš
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties piedzīvojumu filmu "Suns vārdā Karalis Arturs", komēdijseriālu "Toms un Džerijs Ņujorkā" un raidījumus "Sirmais. Kulta ēdieni".
Kas ir patiesā uzvara?
Sirsnīgais stāsts par kranča un vīra draudzību "Suns vārdā Karalis Arturs" veidots pēc grāmatas, kas balstīta uz patiesiem notikumiem, motīviem.
Starp piedzīvojumu sacīkšu dalībnieku Maiklu Laitu un noplukušu ielas kranci, kas iesaukts par Arturu, desmit dienu un 700 kilometru garumā izveidojas nesaraujama saikne. Laits, vēl pēdējo reizi dodoties cīņā par uzvaru, pārliecinājis sponsoru atbalstīt profesionālas sportistu komandas dalību piedzīvojumu sacīkšu pasaules čempionātā Dominikānas Republikā. Sacīkšu laikā komanda sasniedz savu izturības spēju galējās robežas, bet Arturs liek pārvērtēt, ko nozīmē patiesa uzvara, uzticība un draudzība. Holivudas zvaigzne Marks Vālbergs, kas atveido galveno lomu un ir arī viens no filmas producentiem, stāsta, ka, viņaprāt, šis ir iespaidīgi iedvesmojošs stāsts un viņš esot ļoti lepns, ka varot būt daļa no tiem, kas par to pavēsta pasaulei. Maikla tēls balstīts reālā personā – tas ir zviedru piedzīvojumu sacīkšu sportists Mīkaels Lindnūrds, kas pirms desmit gadiem ar biedriem devās uz pasaules čempionātu Ekvadorā. Viņa dzīve mainījās brīdī, kad Mīkaels izlēma pabarot klaiņojošu sunīti… “Tam bija krasa ietekme uz Mīkaelu un viņa dzīvi. Līdz tam viņš bija pārņemts pilnībā pats ar sevi. Viņa vienīgais mērķis bija kļūt par pasaules čempionu piedzīvojumu sacīkstēs,” saka Vālbergs. “Būt tik tuvu panākumam un izvēlēties to visu ziedot, lai glābtu Arturu, kas tik īsā laikā uz viņu bija atstājis tādu iespaidu, ir kas neticami skaists.”
Kaķa un peles cīniņš
Viena no visu laiku iemīļotākajām sāncensībām uzliesmo no jauna!
Toms un Džerijs skraida pa Manhetenu! Viņi dzīvo smalkā viesnīcā, taču nedarbi sniedzas ārpus tās robežām. Viņi plosās Centrālparkā, muzejos, veikalos, metro un citur. Viņiem pievienojas jauni tēli no filmas.
Sirmais ceļo, pēta un gatavo
Raidījumu cikls "Sirmais. Kulta ēdieni" ir misija – pasaulē pazīstamu, iecienītu ēdienu izcelsmes un īstās receptes meklējumi vietā, kur tie radušies.
Mārtiņš Sirmais noskaidros, kā ēdienu pasniedz katras valsts restorānos, tirgos, uz ielām un kā to taisa vietējie iedzīvotāji mājās. Lai izzinātu, kā un kāpēc attiecīgajā zemē radušies tieši šādi ēdieni, Sirmais ielūkosies arī katras valsts kultūras un vēstures specifikā. Tas viss, protams, caur personisku pieredzi un ar krietnu devu humora, kuriozu un uzdrīkstēšanos.