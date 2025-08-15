VIDEO; FOTO: anime meitenes un citi fantastiski tēli pārņem Ķīpsalu: Rīgā sākas "UniCon 2025"
Ar ekstravagantiem tērpiem, komiksiem un plašu pasākumu klāstu, Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā aizsācies lielākais geiku un popkultūras pasākums Latvijā - "UniCon 2025".
Pasākumā apmeklētāji varēja izbaudīt anime un kospleja izstādes, deju priekšnesumus, mestarklases, tematisko veikalu piedāvājumu, filmas, eSporta turnīrus, galda spēles un daudz ko citu. Tāpat pasākumā notika IT un spēļu izstrādes izstāde, kas iepazīstināja apmeklētājus ar jaunākajām tehnoloģijām un spēļu pasaules tendencēm.
Daudzus piesaistīja arī komiksu un literatūras stendi, kur varēja atrast visu, kas saistīts ar viņu mīļākajiem komiksu varoņiem un stāstiem. Pasākuma dalībnieki arī aktīvi piedalījās prezentācijās un meistarklasēs, apgūstot jaunas prasmes un iegūstot vērtīgas zināšanas no nozares profesionāļiem. Organizatori sola vēl vairāk izklaides arī pasākuma "UniCon 2025" turpmākajās dienās.