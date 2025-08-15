Popzvaigzne Madonna aicina pāvestu Leonu apmeklēt Gazas teritoriju, pirms nav par vēlu
Popzvaigzne Madonna aicinājusi pāvesta Leonu apmeklēt Gazas teritoriju humānā misijā, lai palīdzētu badā cietušajiem palestīniešu bērniem, sakot, ka "laika vairs nav."
Amerikāņu superzvaigzne, kas augusi kā romiešu katoļticīgā, pirmdiena "Instagram” ierakstā lūdza jauno pāvestu apmeklēt šo apgabalu un teica: “Vissvētākais Tēvs, lūdzu, dodieties uz Gazu un atnesiet savu gaismu bērniem, pirms nav par vēlu. Kā māte es nevaru paciest viņu ciešanas. Bērni pieder visiem pasaules cilvēkiem. Jūs esat vienīgais, kam nevar liegt ieceļot.”
Madonna sacīja, ka viņa aicina Leonu apmeklēt Gazas teritoriju, jo “politika nevar veikt izmaiņas,” bet “apziņa var.”
Savā ierakstā, kas tika publicēts viņas dēla Roko dzimšanas dienā, Madonna teica, ka labākais dāvanu, ko viņa varētu dot savam dēlam, ir “lūgt visiem darīt, ko vien var, lai palīdzētu glābt nevainīgos bērnus, kas ir iestrēguši ugunsgrēkā Gazā.”
Kopš viņa pontifikāta sākuma maijā pāvests ir izteicis stingru kritiku attiecībā uz Izraēlas karu Gazā, konsekventi paužot bažas par palestīniešu civiliedzīvotājiem, kuri cieš no Izraēlas bombardēšanas.
“Es sekoju ar lielām bažām smagai humanitārajai situācijai Gazā, kur civiliedzīvotāji cieš no smaga bada un joprojām ir pakļauti vardarbībai un nāvei,” viņš teica jūlijā, prasot izbeigt uguni.
Saskaņā ar UNICEF (Apvienoto Nāciju Bērnu fonda) datiem, vairāk nekā 18 000 bērnu ir gājuši bojā Gazā kopš 2023. gada oktobra. Vidēji 28 bērni katru dienu tiek nogalināti tur, norādījusi aģentūra pagājušajā nedēļā.
Izraēlas bloķētā palīdzība šo apgabalu ir novedis pie tā, ko Pasaules Veselības organizācija (PVO) nodēvējusi par “cilvēka radītu masveida badu.”
Madonna sacīja, ka viņa “nerāda ar pirkstiem, neuzliek vainu un neieņem puses.” “Visi cieš. Arī ķīlnieku mātes. Es lūdzu, lai viņi tiek atbrīvoti,” viņa teica.