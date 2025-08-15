Spriedze, ātrums, emocijas un buļļi - Dagmāra Legante ceļabiedrus aizved uz F1 indonēziešu stilā
Šova Četri uz koferiem" dalībnieki iegrimst īstā adrenalīna pilnā vietējā kultūras šovā. Indonēzijas Sumbavas salā ceļotāji apmeklē neticamu pasākumu – vēršu skriešanās sacensības "Barapan Kebo", kurās buļļi sacenšas pa dubļainiem rīsu laukiem.
"Tā ir īsta vietējā Formula 1!" pārējiem paskaidro TV raidījumu vadītāja Dagmāra Legante-Celmiņa. Un tiešām – tur ir spriedze, ātrums un skaļas emocijas. Sacensību būtība ir ļoti vienkārša – divi buļļi sajūgti kopā, vadītājs – žokejs – tos dzen skrējienā, lai trāpītu precīzi finiša marķierī. Balvas? Ne vienmēr naudā – mēdz būt arī televizors vai pat veļas mašīna.
Vērojot sacensības, ceļotāju četrotnei ir ļoti dažādas emocijas. Žurnālists Ojārs Rubenis ir sajūsmā par šo izklaidi un pauž, ka kaut ko tādu redz pirmo reizi, bet ir priecīgs, ka ir iespēja to piedzīvot. Viņam piebalso raidījuma "15 jautājumi" vadītājs Magnuss: "Riktīgi interesanti! Sena tradīcija, ko cilvēki joprojām godā."
Taču ne visiem šī pieredze šķita tik nevainīga. Psiholoģe Diāna Zande atzīst: "Man bija grūti noskatīties, kā vēršiem caur nāsīm izvērtas auklas un viņus sit."
Šovs "Četri uz koferiem" Indonēzijā
