Slavenības
Šodien 12:33
"Es diezgan daudz eksperimentēju!" - Intars Busulis atklāj, kā top jociņi viņa koncertiem
TV kanāla "360" sarunu raidījumā "Aina studijā!" dziedātājs Intars Busulis stāsta par savu pieeju jokiem koncertos, atklājot, kā viņš gatavojas un improvizē, lai radītu unikālu atmosfēru katrā uzstāšanās reizē.
Pēdējos divus gadus Intars pats "ieskicē" jociņus, ņemot vērā gan dziesmu tematiku, gan cenšoties "iesmiet par kolēģiem labā nozīmē." Lai radītu autentisku publikas reakciju, viņš "pirmajā koncertā mēģina jokus neizstāstīt". Iepriekšējos gados viņam palīdzējis komiķis un aktieris Jānis Skutelis, ievirzot viņu "mini stendapa jomā."
Busulis nenoliedz, ka ne visi joki izdodas, ir bijuši arī "stulbi joki," kas jau pēc pirmā koncerta izņemti ārā. Koncertos ārpus albuma turnejām viņš "plūst" vairāk, pielāgojoties pilsētai un publikai. Busulis atzīst, ka "eksperimentē diezgan daudz," cenšoties uzminēt skatītāju noskaņojumu un ļaujot improvizācijas koridoram būt "diezgan plašam."