"Es nezināju, vai izdzīvošu"": "Akvamens" Džeisons Momoa atklāj, kā gandrīz noslīka
Holivudas aktieris Džeisons Momoa, kurš vislabāk pazīstams ar Atlantijas zemūdens karaļvalsts mantinieka lomu filmā “Akvamens”, reālajā dzīvē nemaz nav tik draudzīgās attiecībās ar okeānu.
Nesen aktieris atklāja, ka gandrīz noslīka traģiskā 2007. gada sērfinga braucienā pie Maujas krasta.
"Mēs sērfojām, mēs devāmies iekšā “Žokļos”," sacīja Momoa, atsaucoties uz slaveno sērfinga vietu, kas pazīstama ar tās milzīgajiem viļņiem. "Mēs atradāmies aptuveni 20,9 km no krasta, kad mana siksna pārtrūka."
Momoa turpināja detalizēti aprakstīt, kā vardarbīgie viļņi triecās gar viņu, bet viņa iepriekšējā ūdens apmācība palīdzēja viņam palikt virs ūdens – uz kādu laiku.
"Es biju diezgan labi apmācīts, tāpēc man uz kādu brīdi bija labi," viņš sacīja. "Es saņēmu diezgan daudz sitienu pa galvu, jo viļņi bija diezgan lieli.”
Vienlaikus Holivudas zvaigzne atzina, ka šī sērfošana viņam gandrīz beidzās ar nāvi.
"Es biju iestrēdzis šajā trakajā vietā, kas, iespējams, bija ārējais rifs un viņi nevarēja mani redzēt," viņš atcerējās. "Man bija mans sērfošanas dēlis, un es māju ar to, bet viņi nevarēja mani redzēt, jo viļņi bija tik lieli."
Tajā brīdī aktieris izjutis lielas bailes, ka nespēs atgriezties pie savas meitas, kas tolaik bija tikai 3 mēnešus veca.
"Es biju tur kādu laiku, un es vienkārši neredzēju nevienu, kas nāktu pēc manis. Es vairs nevarēju pakustēties, un jutu, kā manas rokas un kājas padodas... un es sāku grimt. Es burtiski padevos."
Kad Momoa domāja, ka tas ir beigas, draugs viņu pamanīja un palīdzēja tikt prom no ūdens. Viļņi gan bija tik lieli, ka abi drīz vien tika norauti no saviem sērfošanas dēļiem, tomēr Holivudas aktierim ar draugu laimīgā kārtā izdevās nokļūt krastā.