Siguldā šovakar uzstāsies britu duets "Hurts"
Siguldas pilsdrupu estrādē šovakar plkst.20 uzstāsies britu duets "Hurts", informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Līva Toniņa.
Tā kā uz "A2" autoceļa pirms Siguldas, kā arī Siguldas pilsētā ir diezgan plaša mēroga ceļu remontdarbi, organizatori brīdina par sastrēgumu iespējamību un aicina izvērtēt došanos uz koncertu izmantojot autoceļu "A3", kas ved caur Raganu un Turaidu.
2010.gada augustā nāca klajā Mančestras dueta "Hurts" debijas albums "Happiness". Albuma galvenie singli "Stay", "Wonderful Life", "Better Than Love", "Illuminated", "Blood, Tears & Gold" joprojām dzirdami radio rotācijā.
Duets "Hurts" norāda, ka 2025.gads iezīmē debijas albuma "Happiness" 15.gadskārtu. Godinot šo panākumu, duets "Hurts" sagatavojis īpašu koncertprogrammu, kuras pamatā ir "Happiness" dziesmas. Tās papildinās ar grupas citu albumu atpazīstamākajiem hitiem.
"Hurts" 2009.gadā Mančestrā nodibināja vokālists Teo Hačkrafts un multiinstrumentālists Adams Andersons. Kopš debijas ieraksta izdošanas 2010.gadā, kopumā pārdoti vairāk nekā 2 miljoni "Happiness" kopiju, ierindojot albumu Vācijas, Šveices, Austrijas, Somijas, Luksemburgas un citu valstu topu pirmajā vietā vai vismaz desmitniekā.
Grupas panākumus palīdzējuši stiprināt nākamie albumi - 2013.gadā izdotais "Exile", 2015.gada ieraksts "Surrender", 2017.gada albums "Desire" un 2020.gadā izdotais ieraksts "Faith". Apvienība saņēmusi arī virkni mūzikas un video balvu.