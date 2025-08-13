Nākamā gada jūlijā Mežaparka Zaļajā teātrī notiks grupas "Carnival Youth" koncerts.
Mūzika
Šodien 14:14
Grupa "Carnival Youth" sniegs vienīgo lielo koncertu Rīgā 2026. gada vasarā
Mežaparka Zaļajā teātrī 2026.gada 4.jūlijā notiks grupas "Carnival Youth" koncerts, informēja apvienības pārstāve Kristīne Kleina.
Koncerts notiks par godu ierakstam, kas nāks klajā nākamā gada pavasarī. Grupa uzsver, ka šis būs vienīgais tās lielais 2026.gada vasaras koncerts Rīgā.
Jūlijā grupa kopā ar dziedātāju Eviju Vēberi izdeva dziesmu "Labākā doma pasaulē" - pirmo grupas singlu, kurā piedalās viesmākslinieks.
Dziesmai tapis arī videoklips, kura režisori ir "Carnival Youth" dalībnieki Edgars un Emīls Kauperi, bet galveno lomu atveido grupas taustiņinstrumentālists Roberts Vanags.