Leģendārais Niks Keivs pirms koncerta Siguldā iegriezies kādā veikalā Rīgā - FOTO
Austrāliešu mūziķis Niks Keivs pirms uzstāšanās Siguldas pils estrādē apmeklēja Rīgas vintāžas apģērbu veikalu "Northern Grip".
"Mums, viņa daiļrades ilggadējiem cienītājiem, ir milzīgs gods, ka viens no pēdējo desmitgažu talantīgākajiem mūziķiem - Niks Keivs - šodien pavisam negaidīti iegriezās mūsu veikalā," sociālajos tīklos paziņoja veikala īpašnieki, publicējot fotoattēlu ar mākslinieku.
Pēc Nika Keiva koncerts vakara 12. augustā, lielās intereses dēļ organizatori kopā ar mākslinieka menedžmentu paziņoja par papildus koncertu, kas notiks Siguldas estrādē 13. augusta vakarā.
Niku Keivu, iespējams, visvairāk pazīst kā grupas "Nick Cave & The Bad Seeds" vokālistu un dziesmu autoru, taču viņa radošā darbība ir tikpat daudzveidīga, cik arī ražīga.
Vairāk nekā četrdesmit gadu laikā viņš ir sevi pierādījis visdažādākajās jomās - kā solo izpildītājs, filmu komponists, rakstnieks, scenāriju autors, iknedēļas bloga "The Red Hand Files" autors, un pēdējā laikā arī kā keramiķis.
Nika Keiva koncerts Siguldā 2025. gada augustā
2025. gada 12. augustā Siguldas pilsdrupu estrādē savas pazīstamākās dziesmas izpildīja leģendārais austrāliešu mūziķis Niks Keivs.