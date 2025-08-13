Niks Keivs pirms koncerta Siguldā paviesojas vintidža apģērbu veikalā Rīgā
Austrāliešu mūziķis Niks Keivs pirms koncerta Siguldas pilsdrupu estrādē paviesojies Rīgas vintidža apģērbu veikalā “Northern Grip”.
“Kā lieliem viņa daiļrades cienītājiem, mums ir milzīgs pagodinājums, ka viens no pēdējo pāris desmitgažu talantīgākajiem mūziķiem Niks Keivs šodien pavisam neplānoti iegriezās mūsu veikalā Kr. Barona ielā 44,” vēsta veikals, sociālajos tīklos ievietojot fotogrāfiju ar mākslinieku.
Lielā pieprasījuma dēļ pasākuma rīkotāji kopā ar mūziķa menedžmentu izziņojuši vēl vienu Nika Keiva koncertu, kas Siguldas pilsdrupu estrādē notiks 13. augustā.
Niku Keivu, iespējams, vislabāk pazīst kā grupas Nick Cave & The Bad Seeds solistu un dziesmu autoru, taču viņa mākslinieciskā darbība ir tikpat mainīga, cik arī ražīga.
Ar radošo karjeru, kas ilgst vairāk nekā četras desmitgades, Keivs ir izpaudies tik dažādās mākslinieciskajās disciplīnās kā solo un sadarbības mūziķis, filmu komponists, rakstnieks, scenārists, sava iknedēļas bloga The Red Hand Files autors un pavisam nesen arī kā keramiķis.
Nika Keiva koncerts Siguldā 2025. gada augustā
