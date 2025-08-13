10 iemesli, lai apmeklētu Pakrojas muižu Lietuvas lielākajos vasaras svētkos - Žolines
Šonedēļ, 15.augustā, Lietuvā tiek svinēti vasaras lielākie un skaistākie svētki – Žolines. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki ir viens no nozīmīgākajiem vasaras notikumiem, kad vienojas senās lietuviešu tradīcijas, dabas dāvanas un pēdējie krāšņie vasaras akordi. Tas ir laiks, kad lolotais ražas lauks sasniedz briedumu un cilvēki velta mirkli, lai pateiktos dabai, kā arī sapulcētos tās tuvumā. Tos, kuri vēlas sajust Žolines garu, aicinām uz Pakrojas muižu - vietu, kur savijas viss: daba, tradīcijas, kultūra, izklaide un, protams, miljonu ziedu jūra.
10 iemesli, lai apmeklētu Pakrojas muižas Vasaras ziedu festivālu Žolines svētku nedēļas nogalē:
1. Atklājiet maģiskos augus
Pakrojas muižā, kur 15 ha plašo teritoriju klāj īsta augu jūra, maģiskos augus ilgi nebūs jāmeklē. Starp daudzveidīgajiem, neparasti skaistajiem un smaržīgajiem ziediem slēpjas arī ļoti spēcīgi, pat indīgi augi. Rūtas, biškrēsliņi, rīcineļļas koki, ziemziedes, vilkābeles un baldriāni – kopā tie veido sapņainu saskaņu. Ir interesanti iepazīt to spējas, taču vislabāk tos baudīt tikai ar acīm, neaiztiekot ar rokām.
2. Uzdāviniet sev greznāko Vissvētākās Jaunavas svētku pušķi
Ziedu festivālā atradīsiet vairāk nekā 400 ziedu un augu sugu pilnā ziedējumā. Lieliska iespēja saglabāt saikni ar svētku tradīcijām un izveidot savu krāšņāko un nozīmīgāko pušķi, jo greznākās ziedu kompozīcijas gaida gandrīz ik uz soļa. Festivāla rīkotāji saka: puķkopim augs vienmēr nozīmē vairāk nekā tikai krāsu vai formu – tā ir arī emocija. Tāpēc arī šī gada muižas ziedu dobes veidotas tā, lai katrs solis starp ziediem būtu kā saruna ar dabu un sevi, atklājot emocionālo labsajūtu.
3. Vērojiet, kā ziedu vidū dzimst zvaigznes
Krāšņo svētku pušķi, kā ik gadu, papildina jauna, aizraujoša profesionālu mākslinieku veidota programma. Šogad ziedu ielokā viesi tiek aicināti maģiskajā kino pasaulē, kur ne tikai var vērot notiekošo, bet arī pašiem kļūt par kino zvaigznēm – katra aina, katrs priekšnesums aicina piedalīties, improvizēt, nofotografēties vai uzspēlēt kopā ar profesionāliem aktieriem.
4. Izmēģiniet retro transporta līdzekļus
Iespējams, vispatīkamākais veids, kā iepazīt muižu un tās tradīcijas ir apbraucot to zirga karietē vai retro automašīnā. Tas ļaus uz festivālu paskatīties no cita skatpunkta, ieraudzīt tā mērogu, un šī jaukā pieredze ģimenei paliks atmiņā uz ilgu laiku. Nepalaidiet garām arī tehnikas darbnīcu, kur redzēsiet un uzzināsiet, kā agrāk muižā tika ievākta un apstrādāta raža un veikti saimniecības darbi.
5. Izbaudiet ar augiem bagātinātas garšas
Muiža lepojas ar savu garšu daudzveidību – no sātīgām pusdienām līdz vietējo zāļu tējai un ķimeņu kvasam. Šķiet, ka šeit svētki turpinās visu vasaru: ziedi un garšaugi rotā ēdienus un piešķir tiem īpašu garšu, šeit top unikāli deserti ar ziediem un pārsteidzoši dzērieni. “Mūsu mērķis – lai vasaras skaistumu varētu izbaudīt ar visām maņām, bet svētku laikā garšas būs spilgtākas nekā jebkad,” saka organizatori.
6. Ļaujieties muižas dzīves pieredzei
Papildus pastaigām starp miljoniem ziedu festivāla rīkotāji aicina iedziļināties muižas vēsturē, attīstībā un kultūrā. Īpašu iespaidu atstās unikālas vietas – soda pagrabs un Panoptiks ar eksotisku dabas un cilvēka anomāliju kolekciju, kā arī Fortūnas salons ar burvju un maģijas pieskaņu. Panoptikā būs pieejami arī īpaši svētkiem gatavoti rokdarbi, kas piepildīs mājas ar dabas labvēlību.
7.Izmēģiniet senos amatus
Muižas amatnieki svētku dienās aicina izmēģināt savas prasmes. Lavandu smaržas piepildītā vilnas kāršanas telpā varēs no krāsainās vilnas izveidot senlaicīgus apavus vai aksesuārus, pie podnieka iegādāties uz vietas apdedzinātu un ar augu motīviem rotātu krūzīti, pie biškopes - nogaršot muižas ziedu medu un atklāt aromātiskas bišu vaska sveces ar garšaugiem.
8. Uzdāviniet bērniem prieku un piedzīvojumus
Pakrojas muiža piedāvā daudz bērniem piemērotu aktivitāšu. Mazie apmeklētāji var iepazīties ar muižas saimniecības iemītniekiem – zirgiem, aitām, trušiem, putniem un pat divkupru kamieli. Viņus noteikti iepriecinās Ziedu pils rotaļu laukumā un blakus esošais retro karuselis, kur noteiktos laikos var vizināties bez maksas. Grima meistari bērnus pārvērtīs par īstajām zvaigznēm, izrotājot sejas ar skaistiem rakstiem.
9. Ietērpieties muižkungu tērpos
Ja vēlaties vēl dziļāk izjust ziedu un muižas burvību, pielaikojiet muižas laiku kostīmus. Kostīmu telpā šuvēja palīdzēs iejusties XIX gadsimta greznajā stilā, iepazīstinās ar tērpu vēstures detaļām un noslēpumiem.
10. Iemūžiniet mirkļus unikālā fotogrāfijā
Svētku iespaidus varēsiet saglabāt vēl ilgāk, ja piedalīsieties īpašā fotosesijā ar seno fotoaparātu muižas fotoateljē. Pozējiet tāpat kā XIX gadsimta muižnieki un vērojiet fotogrāfijas tapšanu netradicionālajā fotolaboratorijā.
Pakrojas muižas ziedu festivāls – vieta, kur Žolines svētki atdzīvojas mūsdienīgā, bet tradīcijas saglabājošā veidā. Tie ir svētki acīm, dvēselei un sirdij. Nepalaidiet garām iespēju pabūt kopā un radīt jaunus atmiņu stāstus. Festivāls gaida viesus katru dienu.