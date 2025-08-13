Nika Keiva koncerts Siguldā 2025. gada augustā
FOTO: Siguldu saviļņo leģendārais austrāliešu mūziķis Niks Keivs
Otrdien, 12. augustā, Siguldas pilsdrupu estrādē savas pazīstamākās dziesmas izpildīja leģendārais austrāliešu mūziķis Niks Keivs.
Savā solokoncertā Siguldas pilsdrupu estrādē instrumentāli uzstāšanos atkailinot līdz klavierēm un basģitārai (Kolins Grīnvuds no "Radiohead"), ap divarpus stundu garajā programmā 67 gadus vecais Keivs ļāva vēl skaudrāk pietuvoties viņa garās karjeras meistardarbu vēstījumam.
Šodien Siguldā Niks Keivs kāps uz skatuves arī papildkoncertā.
Vakara laika plāns:
18.30 ieeja norises vietā
20.30 Niks Keivs piedaloties Kolinam Grīnvudam
23.00 koncerta beigas
Tā kā uz A2 autoceļa pirms Siguldas, kā arī Siguldas pilsētā ir diezgan plaša mēroga ceļu remontdarbi, organizatori brīdina par sastrēgumu iespējamību un aicina izvērtēt došanos uz koncertu izmantojot autoceļu A3, kas ved caur Raganu un Turaidu. Izvēloties jebkuru no maršrutiem, koncerta apmeklētāji ir aicināti plānot došanos uz koncertu laicīgi. Kā ierasts, Siguldas pilsēta organizē autostāvvietas estrādes apkārtnē, to atrašanās vietas atzīmētas kartē.
Organizatori iesaka paņemt lietus mēteļus, jo lietussargus tāpat kā saliekamos krēslus, koncerta norises vietā nebūs iespējams ienest. Pils parka teritorijā pirms ieejas pilsdrupās tirgotāji piedāvās dažādu ēdienu un dzērienu klāstu. Būs pieejami arī Nika Keiva suvenīri. Iesakām apmeklētājiem sagatavot skaidru naudu norēķiniem, jo lielā cilvēku skaita dēļ karšu termināli var nedarboties.