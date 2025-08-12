Pēc nekārtībām repera Maksa Korža koncertā Polija liek 63 ārzemniekiem atstāt valsti. VIDEO
Polija izraidīs 63 Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņus, kas vainojami nekārtībās un citos pārkāpumos sestdien Varšavā baltkrievu repera Maksa Korža koncerta gaitā, otrdien pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Šie cilvēki vainojami "nekārtībās, agresīvā uzvedībā un atsevišķās provokācijās" koncerta gaitā, žurnālistiem sacīja premjers.
57 Ukrainas un sešiem Baltkrievijas pilsoņiem "būs brīvprātīgi vai piespiedu kārtā jāatstāj valsts", sacīja Tusks, piebilstot, ka ikvienam ir jāievēro likumi neatkarīgi no viņa pilsonības.
Polija "nevar pieļaut pret Ukrainu vērstu noskaņojumu uzkurināšanu", piebilda Tusks.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022.gada februārī Polija bijusi konsekventa un stingra Ukrainas atbalstītāja. "Konflikts starp Poliju un Ukrainu noteikti būtu dāvana [Krievijas diktatoram Vladimiram] Putinam," norādīja premjers.
Посетитель концерта Макса Коржа в Варшаве извинился за флаг Украинской повстанческой армии— Вот Так (@vottak_tv) August 12, 2025
Задержания, уголовные дела, депортации и огромные штрафы — концерт Макса Коржа в Варшаве запомнился сотням человек не только музыкой. Посмотрите, как выступление беларуса, призывающего на… pic.twitter.com/JeOFxH8Lrn
Varšavas policija pirmdien paziņoja, ka Korža koncertā aizturējusi 109 cilvēkus.
Aizturētie apsūdzēti par narkotiku glabāšanu, uzbrukumu apsargiem, nelikumīgu iekļūšanu masu pasākuma teritorijā un par pirotehnikas ienešanu stadionā, norādīja policija.
Stadionā bija redzami vairāki Baltkrievijas baltsarkanbaltie un Ukrainas valsts karogi, arī Ukrainas nemiernieku armijas (UPA) sarkanmelnais karogs. UPA karogs Polijā ir aizliegts simbols.
Pasākuma gaitā daudzi apmeklētāji patvaļīgi pameta savas vietas tribīnēs un centās nokļūt tuvāk skatuvei, ignorējot kārtības uzraugu uzstājīgās prasības.
Korža Varšavas koncerts tika izziņots vēl 2024.gadā, un biļetes tika izpirktas piecu dienu laikā.
Varšavas koncertā mūziķis arī teica pretkara runu. No skatuves vairākkārt skanēja sauklis "Apturi karu!", ko stadionā atkārtoja fanu tūkstoši.
Kopumā koncertu apmeklējuši 70 000 cilvēku.
Mūziķa nākamā uzstāšanās paredzēta Kazahstānā Almati 6.septembrī.